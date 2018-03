Zlín - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s většinou ministrů dnes navštíví Zlínský kraj. Zahájí tak své plánované cesty do krajů, nepůjde však o klasické výjezdní zasedání vlády. V regionu se budou zabývat dopravní infrastrukturou, zdravotnictvím i školstvím.

"Chceme vládu co nejefektivněji seznámit s věcmi, při nichž potřebujeme pomoc státu - ať už legislativní nebo finanční. Premiéra a ministry vezmeme například na místo, kde stále stojí výstavba D49 kvůli křečkovi, i k připravované stavbě rychlostní komunikace D55. Vláda od nás dostane podklady s jasnými doporučeními, jak nám být oporou při řešení regionálních problémů," uvedl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Na programu je i společné jednání krajských radních se členy vlády v demisi a společný oběd se starosty obcí s rozšířenou působností.

Program začne ráno návštěvou v Kroměřížské nemocnici, následovat bude prohlídka nemocnice ve Zlíně, tamního obnovovaného Památníku Tomáše Bati a Velkého kina, které je kvůli problémům se statikou zavřené. Delegace zavítá také do Vlachovic na Zlínsku, kde se chystá stavba přehrady, ve Vsetíně se seznámí s obnovou vlakového nádraží. Na programu je i odpolední setkání s občany.

Do kraje by měl přijet místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Někteří ministři mají vlastní program, ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO) navštíví zámek Kinských ve Valašském Meziříčí i tamní gobelínovou manufakturu. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) bude jednat na zlínském úřadu práce, pojede do vsetínské vyloučené lokality Poschlá či sociálního zařízení na Velehradě. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) si prohlédne například vsetínská sportoviště.

Dalším regionem, do něhož vláda vycestuje, bude v úterý 13. března Liberecký kraj.