Olomouc - Třetímu vystoupení fotbalistů Zlína v Evropské lize scházela vítězná tečka. Záložník Fastavu Petr Jiráček po remíze 1:1 s dánským mistrem FC Kodaň tvrdil, že moravský tým podal na hřišti v Olomouci zatím svůj nejlepší výkon v soutěži.

"Asi to byl náš nejlepší zápas, který jsme v Evropské lize odehráli. Byli jsme Kodani vyrovnaným soupeřem. Velká škoda, že jsme ve druhé půli neproměnili dvě šance, které jsme měli," litoval Jiráček promarněných příležitostí Diopa a Vukadinoviče za stavu 1:1.

Stejně tak Jiráčka trápil vyrovnávací gól dánského mistra. Padl po akci, na kterou v taktické přípravě hráče upozorňoval kouč Bohumil Páník. "Byla to škoda, protože celý týden jsme se na to připravovali. Věděli jsme, že oni to středem hrají, ale nechali jsme ho tam projít, on dal přihrávku do strany a byl z toho gól. Jinak snad nic vážnějšího neměli, tím více to mrzí," řekl bývalý středopolař Plzně či Sparty.

Speciálním faktorem zápasu se pak ve druhé půli stalo počasí. Třicet minut před koncem začala na Andrův stadion padat hustá mlha, která v 72. minutě donutila rakouského sudího Drachtu přerušit utkání na čtvrthodinu.

"Nic podobného jsem nezažil. V takovém počasí jsem nehrál. Já se přiznám, že jsem neviděl na dvacet metrů, neviděl jsme soupeřova gólmana. Hráli jsme to pak všechno dopředu, dlouhé nákopy na jistotu. Posledních dvacet minut bylo víceméně jen dohrávání. Já jsem ale rád, že se to dohrálo," řekl Jiráček ke koncovce zápasu, která byla na hranici regulérnosti.

Vzhledem k tomu, že i druhý zápas skupiny mezi Tiraspolem a Lokomotivem Moskva přinesl remízu 1:1, Zlín má stále otevřené dveře k postupu do další fáze. "Ta remíza nám hraje hodně do karet. Skupina je pořád otrevřená. Může se stát cokoliv, ale víme, že nás čekají těžké zápasy venku," řekl Jiráček.

Zlínského středového záložníka nicméně těší, že Zlín v Evropě vystrkuje růžky. "Je to třetí zápas. Dneska se nám to povedlo, ale musíme stát nohama na zemi. Musíme výkony stabilizovat, dnešek můžeme brát jako takový odrazový můstek," řekl Jiráček.