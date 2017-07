Právě zveřejněno

Zlín - Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) dnes vyhlásil v kraji kvůli africkému moru prasat stav nebezpečí, zatím s platností do 29. srpna. Další rozhodnutí bude podléhat vládě, řekl Čunek novinářům. Konkrétní opatření se budou týkat katastrů několika měst a obcí na Zlínsku. Mimořádný stav umožní zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby nakažení divočáci migrovali z ohniska nákazy. Zároveň má zabránit divokým prasatům z okolí vstupu do zasažené oblasti.

"Vymezeným územím jsou katastrální území obcí Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovice, Veselá, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí," řekl Čunek.

Ohnisko nákazy na Zlínsku bude dočasně lemovat elektrický ohradník, jehož výstavba by měla podle Čunka s pomocí dobrovolných hasičů a dalších neziskových organizací začít koncem tohoto týdne. S nasazením armády se nepočítá. Na místech s komplikovaným terénem nebo u vstupů do obcí však nadále zůstanou pouze pachové ohradníky, které myslivci nainstalovali v sobotu 22. července. Lemují asi 45 kilometrů dlouhý okruh kolem ohniska nákazy.

Zhruba na 100 hektarech navíc nebudou moci zemědělci sklízet úrodu, která jim bude proplacena. Pole jsou v majetku čtyř právnických osob, o odškodnění za nesklizenou úrodu s nimi budou zástupci kraje jednat. Dostatek potravy má podle hejtmana divoká prasata udržet v ohnisku nákazy a zabránit rozšiřování choroby do dalších regionů.

"Počítáme, že v těchto porostech, tak jak tam teď jsou, tak tam prasata zůstanou. Ty, která vir chytí a myslivecky řečeno zhasnou na místě, tak ty samozřejmě budeme odvážet. Ostatní prasata, která mor nemají nebo ho přežila, tak ty se budeme snažit pochytat do speciálních klecí a utratit je," řekl Čunek. Nesklizené plodiny zůstanou na vybraných polích do října. Do té doby by se měl podle hejtmana stav populace divočáků v zasaženém území významně snížit.

Agrární komora ČR opatření přivítala. "S postupem sklizně totiž hrozí migrace černé zvěře za potravou, a proto je nutné dle našeho názoru ponechat porosty v epicentru ohniska nákazy nesklizené. Zemědělce je o tom však třeba včas informovat a zároveň mít pro tento případ připraven plán kompenzace za finanční újmu, která jím tímto vznikne," řekl ČTK tajemník komory Jan Doležal. Škoda, která by vznikla zavlečením nemoci mimo oblast nebo do chovu prasat, by byla podle něj mnohonásobně vyšší.

Do oblasti zasažené africkým morem prasat je ode dneška pod hrozbou pokut zakázán také vstup lidem s domácími zvířaty. Především psi by totiž mohli divoká prasata vyplašit. Dodržování zákazu bude kontrolovat policie. Zákaz odstřelu divočáků v zasaženém území zůstává v platnosti. "Neděláme si iluze. Pokud je divočák jakkoliv ve stresu, tak ten ohradník prorazí," sdělil hejtman.

Veškerá opatření související s vyhlášením stavu nebezpečí si podle Čunka vyžádají náklady do 15 milionů korun. Zaplatit by je ze zákona měl stát. "Pevně věříme, že ty prostředky dostaneme ze státní pokladny," doplnil hejtman.

V zamořené oblasti veterináři k dnešku nemoc potvrdili u 72 divočáků ze 115 uhynulých. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenáší volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.