Zlín - Zlínský filmový festival pro děti a mládež letos uvede 18 světových premiér. Patří mezi ně například dokument o Hermíně Týrlové, film Marty Gerlíkové z Valašska Tehdy spolu nebo pohádka Dukátová skála, která se natáčela mimo jiné i na nedalekém hradě Lukov, řekla novinářům na úvodní tiskové konferenci festivalu jeho umělecká ředitelka Markéta Pášmová. Festival nabídne 326 snímků z rekordního počtu 62 zemí. Festival se koná 57. rokem, potrvá do 3. června. Jde o nejstarší a největší filmovou přehlídku svého druhu na světě.

Na festivalu bude poprvé v Česku uvedeno 199 filmů. "Je těžké sem filmy dostat, festivalů je mnoho a producenti zvažují, na který festival film dají. My však jednáme třeba rok dopředu a oni s tím počítají," řekla ČTK Pášmová. V distribuční předpremiéře bude ve Zlíně uveden francouzský film Z Paříže do Paříže. "Je to krásný snímek o dvou chlapcích židovského původu, kteří se snaží dostat z fašistické Francie do úkrytu, aby nebyli odvedeni do koncentračního tábora," řekla Pášmová. Na festivalu bude mít premiéru také dokument švýcarského režiséra Roberta Kolinského Jiří Menzel - Komedie není legrace.

Diváky čeká 152 soutěžních filmů. "O ceny bude soutěžit 26 celovečerních, 60 krátkých animovaných a 66 krátkých studentských filmů," uvedla Pášmová. Dopoledním zahajovacím filmem pro děti byl dnes ráno švédský film režiséra Pettera Lennstranda Vzhůru do vesmíru!, večer festival zahájí dokument o Hermíně Týrlové.

Hlavním tématem festivalu je švédská kinematografie s důrazem na tvorbu Astrid Lindgrenové, od jejího narození letos uplyne 110 let. Prezentovat se bude i kinematografie Švýcarska, pořadatelé také připomenou 20 let Salonu filmových klapek, díky němuž každý rok vznikají umělecky ztvárněné filmové klapky.

Cenu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezme malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. Hvězdu na chodníku slávy před Velkým kinem organizátoři odhalí Pavlíně Mourkové a Karlu Smyczkovi. Do Zlína přijede například syn režiséra Ingmara Bergmana Daniel a řada českých herců a režisérů, Jiří Menzel, Miroslav Donutil, Martin Dejdar, Lenka Krobotová, Eliška Balzerová či Karel Janák.

"Přijede 91 delegací doprovázejících soutěžní i nesoutěžní snímky," uvedla Pášmová. Do porot usedne například švédská scénáristka a režisérka Catti Edfeldtová, Česko a Slovensko v porotách reprezentují herečky Klára Issová, Vica Kerekes a Petra Nesvačilová, dcera Karla Zemana Ludmila Zemanová, zlínský rodák, režisér Slávek Horák a slovenský režisér Juraj Nvota. "Dětské poroty jsou rovněž mezinárodní, tvoří je celkem 13 představitelů z Norska, Kanady, Španělska, Slovenska, Slovinska, Polska a České republiky," řekla Pášmová.

Doprovodný program festivalu nabídne divadlo, koncerty, tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, interaktivní a benefiční programy. "Program není jednostranně zaměřený, mysleli jsme nejen na děti a mládež, ale i na dospělé návštěvníky. Kromě filmů zde má své místo i sport, aktivní odpočinek, gastronomie, věda či zábava," řekl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Loňský ročník festivalu navštívilo rekordních 125.000 lidí.