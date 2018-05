Zlín - Zlínský filmový festival uvedl v předpremiéře slovensko-český snímek Backstage režisérky Andrey Sedláčkové. Film, ve kterém hraje významnou roli tanec, vstoupí do kin 7. června. "Na scénáři se mi líbilo, že to bylo něco, co bych sama nikdy nenapsala, většinou se věnuju politickým tématům," řekla dnes ČTK Sedláčková, která natočila snímky Život podle Václava Havla, Oběti a vrazi, Musím tě svést, Můj otec a ostatní muži či Fair Play.

"Zároveň jsem měla pocit, že to je přeci jen společenský film, který mluví o fenoménu tanečních soutěží, o tom, jak to je v zákulisí. To bylo to, co se mi na tom líbilo," uvedla režisérka, pro kterou je taneční film zejména vizuální film.

"Říkala jsem si, že budu moct udělat něco, co jsem zatím nedělala. Bylo to opravdu velmi náročné natáčení. Když jsme natáčeli televizní soutěž, měli jsme tam 12 kamer, 300 komparzistů a 20 herců zároveň. Bylo to daleko monumentálnější, než jsem byla zvyklá, to se samozřejmě každému režisérovi líbí," řekla Sedláčková.

Film pojednává o taneční skupině, která sní o "velkém světě". Do showbyznysu se může dostat díky talentové soutěži, pro vztahy a charaktery členů skupiny to však znamená velkou zkoušku.

Režisérka dosud televizní talentové soutěže nesledovala, díky filmu Backstage se jimi začala zabývat, zejména děním v zákulisí. "Hlavním trumfem filmu je podle mě tanec jako takový a také to, že můžeme ukázat zákulisí velké televizní show. Místo mimo dosah kamer, které normálně nevidíme a kde panují tvrdé zákony a nekompromisní pravidla. Především ale máme hrdiny, kterým od začátku fandíme, máme pro ně pochopení a bojíme se o ně," uvedla režisérka.

Ve filmu hrají Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Judit Bárdos nebo Roman Luknár. Jednoho z porotců talentové soutěže ztvárnil zpěvák Ben Cristovao, který se sám talentové soutěže zúčastnil, nyní je porotcem nové řady SuperStar. "To je opravdu docela sranda, krátce po dotočení mé role do Backstage přišla nabídka dělat skutečného porotce. S tancem jsem začínal, takže když přišla nabídka na roli v tanečním filmu, rozmýšlení netrvalo ani pár minut," uvedl Cristovao. Ve filmu také zazní jeho dvě písně.

Hlavní role ztvárnili Mária Havranová a Ondrej Hraška, vystupují v něm taneční skupiny The Pastels a Ladylicious. "Když jsem The Pastels viděla tančit, byla jsem unešená. Tryská z nich energie, radost ze života a pohybu, nespoutanost," uvedla režisérka. Hudbu pro film složil Jan P. Muchow a Viktor Hazard, taneční choreografii a styl vytvořil Miňo Kereš.