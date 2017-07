Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo 13. června výstavu svatebních oděvů a doplňků z let 1800 až 2000 s názvem Zlínské nevěsty. Na snímku vlevo jsou šaty Ivany Trumpové z konce 80. let.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo 13. června výstavu svatebních oděvů a doplňků z let 1800 až 2000 s názvem Zlínské nevěsty. Na snímku vlevo jsou šaty Ivany Trumpové z konce 80. let. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Věrná replika svatebních šatů Marie Baťové, ženy zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati, představuje hlavní lákadlo nové výstavy Zlínské nevěsty. Přístupná je v prvním podlaží budovy 14 Baťova institutu ve Zlíně a potrvá do 1. října. ČTK to řekla kurátorka výstavy Miroslava Štýbrová z Muzea jihovýchodní Moravy.

"Šaty šila Žaneta Kubingerová ze Salonu první republiky v Brně-Útěchově. Jsou ušité z hedvábí a vyšívaného tylu. Jsou velice krásné, vycházejí z dobové fotografie. Nevěsta měla pětimetrový závoj, nádherný věneček. Myslím, že to na tehdejší dobu byla dosti drahá záležitost," řekla Štýbrová.

Marie Baťová, rozená Menčíková, se za Tomáše Baťu provdala v dubnu 1912. Pamětníci podle Štýbrové tvrdili, že si Baťa svou nastávající před svatbou důkladně proklepl. "Dokonce ji prý sledoval na pražském plese, ale netancoval s ní, jen stál někde nahoře na ochozu. Celou dobu plesu ji odtamtud pozoroval, jestli náhodou nekoketuje, jestli se nechová frivolně, jestli je to ta správná nevěsta," řekla Štýbrová.

Na výstavě jsou k vidění desítky originálních svatebních oděvů a doplňků z let 1800 až 2000 z muzejních sbírek a ze zápůjček od soukromníků. Vzácné jsou zejména šaty z éry empíru, biedermeieru, secese nebo druhého rokoka. Nechybí ale ani kostým zlínské rodačky Ivany Trumpové, první manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Šaty pocházejí z konce 80. let a údajně v nich paní Ivana byla na svatbě svých známých v Americe. Mimo to tu máme také krásné společenské šaty Ivanky Trumpové, tedy dcery Donalda Trumpa, ve kterých šla na svatbu své kamarádky," řekla Štýbrová.

Součástí výstavy je i svatební tabule či manželská ložnice z 20. let minulého století. Návštěvníci mohou zhlédnout také svatební kočár z roku 1871 nebo listiny s uzavřenými předmanželskými smlouvami. "V 19. století nevěsty ještě často neuměly psát, takže je podepisovaly třemi křížky," podotkla Štýbrová.

Prostřednictvím informačních panelů nahlédnou lidé do historie svatebních zvyklostí. V minulosti totiž bývala svatba podle kurátorky obchodem uzavíraným mezi dvěma rodinami, která byla v kompetenci rodičů. Samotný svatební obřad doprovázela řada rituálů. Každé svatbě předcházelo namlouvání, zasnoubení, ohlášky, zvaní na svatbu a řada dalších zvyklostí. Samozřejmostí byla dohoda o výši věna.