Zlín - Zlínská zoologická zahrada dnes odeslala své čtyři odchované supy bělohlavé do Bulharska, kde budou vypuštěni do volné přírody v pohoří Stara Planina. Zahrada je do projektu, který navrací ptáky do přírody, zapojena od roku 2009, předala tam již dříve pět supů. Všech devět supů bělohlavých, které dosud zlínská zoo odchovala, směřovalo do volné přírody do Bulharska, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Ze zlínské zahrady byla odeslána tři roční mláďata, čtvrté zlínské mládě odjelo z Prahy, kde jej v tamní zoo odchovali náhradní rodiče. V Brně si mláďata převezmou pracovníci z ochranářské organizace Green Balkans a převezou je do Bulharska. "Všichni čtyři supi budou nejprve umístěni do aklimatizační voliéry, zhruba po půl roce pak budou vypuštěni," uvedla Bujáčková.

Supům ze Zlína se v bulharském pohoří daří dobře, letos v březnu tam dokonce supi hnízdili, šlo o první hnízdění supů na středním Balkáně po téměř 50 letech. "Samice, kterou jsme v listopadu 2012 předali k vypuštění do volné přírody, vytvořila se samcem ze Španělska pár a snesla své první vejce. Byla to pro nás naprosto mimořádná událost a splnění velkého chovatelského snu. Naši supi se skutečně zapojili do reprodukce ve volné přírodě," uvedl zoolog Kamil Čihák. Vejce leželo přímo na zemi, ochranáři jej proto odebrali a převezli do líhně v záchranném centru. "Vejce bylo skutečně oplozené. Vylíhnuté mládě následně ochranáři umístili v centru pod náhradní rodičovský pár, který jej zdárně odchoval," řekl Čihák.

Zlínská zahrada patří mezi nejúspěšnější chovatele supů v evropském i světovém měřítku. Je jednou z mála zoo, které se daří odchovávat mláďata přirozeným způsobem pod rodiči. "Letošní rok považujeme v chovu supů opravdu za mimořádný. Ze sedmi druhů chovaných supů jsme poprvé v historii v jednom roce úspěšně rozmnožili hned pět druhů," uvedl ředitel zoo Roman Horský. Za největší úspěch zlínští chovatelé považují první mládě supa himálajského, opětovný odchov supa mrchožravého a hnědého a také dvě mláďata supů Rüppellových.

"Navíc jsme u supů bělohlavých dosáhli doposud nejpočetnější odchovu v historii. Tři mláďata vyrůstala pod našimi chovnými páry, o čtvrté se starali náhradní rodiče v pražské zoo. Stejně tak nám kolegové z Ústí pomohli s odchovem supa himálajského, kterého již nyní návštěvníci uvidí v průchozí asijské voliéře. Nesmírně si vzájemné spolupráce mezi zoologickými zahradami ceníme, považujeme ji za velmi důležitou a přínosnou," uvedl ředitel.

Supi patří k neohroženějším druhům ptáků na světě. "Používání veterinárního přípravku Diclofenac pro léčení zánětů u dobytka mělo katastrofický vliv na tři druhy asijských supů, jejich počty poklesly o 99 procent. Zákaz tohoto léčiva přispěl k stabilizaci populace, návrat na původní stavy je však velmi pozvolný," uvedla Bujáčková.