Zlín - Speciální policejní útvar Kobra ze Zlína odhalil ve spolupráci s finančním úřadem Zlínského kraje rozsáhlé dotační podvody za desítky milionů korun. Zapojeno do nich bylo podle vyšetřovatelů šest lidí a několik firem. Obviněným hrozí až deset let vězení. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policie obvinila jednu ženu a pět mužů ve věku od 34 do 56 let ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství. Dva z mužů a společnost ze Starého Města na Uherskohradišťsku navíc kriminalisté viní i ze zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.

Obvinění podle policie po vzájemné dohodě v roce 2014 vytvořili účelový obchodní řetězec firem. V něm vystavovali doklady o nákupu a prodeji provozního zařízení dodaného do společnosti ze Starého Města na projekt, který byl financován z operačního programu Životního prostředí Fondu soudružnosti Evropské unie. V takto vytvořeném obchodním řetězci firem se prý uskutečnilo několik netransparentních přeprodejů, jejichž cílem bylo zastřít skutečný stav a celou dodávku zneprůhlednit.

Pomocí těchto transakcí obvinění podle policie vědomě deklarovali nepravdivé údaje o termínu skutečného pořízení věcí a účelově navýšili cenu jednotlivých technologických celků tak, aby společnost ze Starého Města mohla z poskytnuté dotace vyčerpat maximální možnou částku. Současně byla v obchodním řetězci zkrácena daň z přidané hodnoty. "Skupina šesti osob připravila stát o předběžně šedesát milionů korun," uvedla mluvčí.

Kriminalisté zajistili při vyšetřování na účtech obviněných 10 milionů korun a také deset nemovitostí. Finanční správa pak při daňovém řízení zajistila na bankovních účtech a v hotovosti přes čtyři miliony korun. Zároveň podle Javoříkové uplatnila zástavní práva na nemovité a movité věci v objemu způsobené škody.