Zlín - Fotografa, filmaře, režiséra i historika Antonína Horáka (1918 až 2004) představuje ode dneška výstava ve zlínské krajské galerii. Horák je známý zejména jako fotograf, který poeticky zachytil Zlín zejména ve 30. a 40. letech minulého století. Výstava připravená ke stoletému výročí narození by měla přinést komplexní pohled na Antonína Horáka, řekl dnes ČTK kurátor Michal Richtr.

"Ve Zlíně zatím převládá názor, že Antonín Horák je fotograf, který fotil město Zlín. Po této výstavě by si veřejnost měla uvědomit, že Antonín Horák byl nejenom nadaný fotograf, ale i kameraman desítek animovaných filmů pro lidi, jako je Hermína Týrlová, stál u těch klíčových filmů jako Uzel na kapesníku, Vzpoura hraček. Byl to filmař, který pomáhal Karlu Zemanovi, byl trikový kameraman u Cesty do pravěku, stál u příprav filmu Vynález zkázy a sám režíroval šest vlastních filmů. Kromě toho i bádal o Slovanech, původu písma, snažil se dělat lidového léčitele," uvedl Richtr, podle nějž by výstava měla přispět ke znovuobjevení Horáka.

"Byl ´svým´ se vším všudy, pro některé byl podivín, pro některé byl trošku možná úsměvný člověk, ale byl při všem podstatném, co se ve Zlíně z hlediska fotografie a filmu událo od 30. let," uvedl Richtr.

Na výstavě jsou Horákovy fotografie, lidé uvidí i jeho filmy, řadu dokumentů, promítá se záznam, na němž lidé na Horáka vzpomínají.

Výstava v galerii potrvá do 13. května, je součástí cyklu aktivit Antonín Horák 100 připravených ke stoletému výročí Horákova narození. V dubnu bude na Horákovu počest výstava fotografií studentů ateliéru reklamní fotografie na zlínské univerzitě, výběr z Horákovy fotografické tvorby bude k vidění v pražském Atelieru Josefa Sudka. Horák se Sudkem spolupracoval, když byl Sudek ve 30. letech pozván, aby Zlín zachytil. Na přelomu května a června představí Horáka i zlínský filmový festival pro děti a mládež, vystaveny budou pracovní fotografie z filmů, na kterých Horák ve zlínském studiu pracoval.