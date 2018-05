Zlín - Členové souboru Městského divadla Zlín vyrazili dnes odpoledne spolu se svými příznivci na Divadelní cyklojízdu. Třetí ročník akce připomněl sté výročí vzniku Československé republiky, netradičním způsobem chtěl upozornit také na blížící se česko-slovenský divadelní festival Setkání/Stretnutie. ČTK to dnes řekl ředitel divadla Petr Michálek.

Na trať se vydalo zhruba 130 účastníků, část z nich byla v dobových prvorepublikových kostýmech. V pelotonu se objevily i postavy Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, které ztvárnili inspicient Jakub Malovaný a umělecký šéf souboru Patrik Lančarič. "Musel jsem nejdříve zjistit, jestli se do kostýmu po pěti letech od uvedení Palubního deníku vejdu. Povedlo se, nastříkali jsme vousy a bylo to. Mám kolo, které je také rekvizitou ze hry, konkrétně ze Zvlčení. Moderní by se k Masarykovi nehodilo. Uvidíme, jak se na něm pojede," uvedl před startem Malovaný.

Cyklisté vyjeli od budovy divadla symbolicky směrem na Slovensko. "Ujedeme ale jenom 7,5 kilometru a dojedeme do Lužkovic do hospůdky, kde bude občerstvení a kde se možná potká Masaryk se Štefánikem," uvedl Michálek.

Organizátoři se téma cyklojízdy vždy snaží uzpůsobit aktuálnímu dění v divadle. Loni se v souvislosti s uvedením komedie Blbec k večeři nesla v duchu francouzského pikniku, někteří její účastníci tak jeli oděni do pruhovaných triček a baretů. Při prvním ročníku akce vzali Jeník s Mařenkou z Prodané nevěsty cyklisty do pivovaru ve Zlíně-Malenovicích.