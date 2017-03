Zlín - Hokejisté Zlína zdolali v závěrečném 52. kole extraligy předposlední Karlovy Vary 3:2 až po samostatných nájezdech a postup do předkola play off nevybojovali. Na 11. pozici zaostali za první desítkou o dva body. Energie zakončila po prohře základní část se ztrátou 21 bodů na dvanáctou Olomouc a má stejně jako poslední Pardubice jistotu účasti v baráži o udržení v nejvyšší soutěži.

Zlín neměl nic ve svých rukou, ale k naději na postupu do play off potřeboval porazit Karlovy Vary za tři body a doufat v porážku Plzně na Spartě v běžné hrací době. Berani začali dobře, tvořili si množství šancí, jenomže nedokázali je proměnit. Zato hosté na začátku využili všeho, co se jim naskytlo.

Hned po úvodním buly nedal svou šanci Holík, naopak na druhé straně pokus Skuhravého již po 59 sekundách hry zapadl do Kašíkovy branky. Vyrovnat mohl v úniku Honejsek, ani on ale úspěšný nebyl. A tak zase udeřily Karlovy Vary. V čase 2:05 z druhé střely v zápase zvýšil na 2:0 pro hosty Flek. Domácí následně hráli tři přesilové hry, ani v jedné ale nic zajímavého nevymysleli.

Prostřední dějství už přineslo Beranům i gól. Holík vyzval ke skórování Kubiše, jenž zblízka poslal kotouč mezi Honzíkovy betony. Vyrovnat mohli Ondráček i Popelka, jehož pokus skončil na tyči. Tyčka zvonila u branky hostů i ve 34. minutě po Žižkově ráně, tentokrát ji potvrdil i videorozhodčí. Ještě před přestávkou měl další šanci domácích v oslabení Holík, z mezikruží ale také neskóroval.

Do třetí třetiny vstupovali Západočeši v oslabení, ale ubránili se. Zlínští se snažili, ovšem v koncovce se jim nedařilo. Tlak domácí měli, stříleli, jenomže nějaké větší šance si tvořit nedokázali. Když navíc hlasatel ohlásil, že Plzeň na Spartě srovnala na 2:2, Zimní stadion Luďka Čajky ztichnul.

Pro Zlín sice vykřesal naději ještě svou druhou trefou v zápase Kubiš, ale celá snaha byla marná. V momentu, kdy si Berani brali oddechový čas a chtěli zkusit power play, skončila základní hrací doba na Spartě. Kašík se tak vrátil zklamaný do své branky. Utkání rozhodl v nájezdech ve prospěch Zlína Bukarts.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Soupeři jsme nabídli dvě branky hned na začátku, čímž nás soupeř dokonale zaskočil. Poté jsme spoustu šancí jak v první, tak ve druhé třetině neproměnili. Výsledek byl nakonec asi spravedlivý a utkání se muselo líbit."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Připravovali jsme se na těžký zápas a čekali jsme nástup, který jsme elegantně eliminovali a šli do vedení 2:0. Potom nás Zlín dostával pod tlak v mnoha oslabeních, což vyústilo až ve vyrovnání. V prodloužení jsme velkou šanci nevyužili a pak nedokázali vstřelit branku ani v nájezdech."

PSG Zlín - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Kubiš (P. Holík, Blaťák), 54. Kubiš (P. Holík, Kotvan), rozhodující sam. nájezd Bukarts - 1. Skuhravý (Vachovec, Davídek), 3. Flek (O. Beránek, Harant). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:7. Vyuití: 1:0. Diváci: 4653.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, Řezníček - Bukarts, P. Holík, Kubiš - D. Šťastný, Chytil, Říčka - J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý - Okál, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák, J. Tomeček - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Davídek, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Stloukal, Harkabus - Flek, D. Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.