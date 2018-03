Olomouc - Hokejisté Zlína zvítězili ve druhém utkání předkola play off v Olomouci 3:1 a srovnali stav série na 1:1. Beranům se podařilo v první třetině úspěšně ubránit několik oslabení a dostali se díky brance Antonína Honejska do vedení. Po zvýšení Pavla Klhůfka ve druhé části sice ve 49. minutě snížil Jan Knotek, ale vítězství hostů definitivně potvrdil 99 sekund před koncem Jiří Ondráček. Série bude pokračovat dvěma zápasy v pátek a v sobotu ve Zlíně.

V sestavě Olomouce došlo oproti úvodnímu zápasu k jediné změně. V první obranné dvojice zraněného Škůrka nahradil Houdek. Berani se naopak museli obejít bez zkušeného Noska, naopak se do útoku vrátil druhý nejproduktivnější hráč Honejsek, který svým výkonem výrazně pomohl k úspěchu.

Na rozdíl od úvodního zápasu začala tvrdá bitva gradovat hned od první minuty. Ve 42. sekundě se prodral před branku domácí Knotek, jeho vehementní snaha protlačit kotouč do branky ale k úspěšnému konci nevedla. Brankář Zlína Kašík si ale tak dlouho upravoval po této akci u střídačky výstroj, až rozhodčí nařídili střídání.

Na 72 sekund musel zaskočit Štůrala, jehož vystřídání provázely dva fauly za sebou Honejska a Kubiše. Kohouti ale s luxusní nabídkou na otevření skóre při dvouminutové přesilovce pět na tři naložili trestuhodně, neboť branku soupeře vážněji neohrozili. Ubráněné oslabení Berany výraně povzbudilo a jejich protivníka naopak utlumilo, že se neprosadil ani v dalších přesilovkách.

Zlínskou aktivitu korunoval v 10. minutě úvodním gólem Honejsek, který pohotově dorazil do sítě kotouč, který se odrazil od brankáře Konráda. První třetinu provázela oboustranná nervozita a dvanáct vyloučených hráčů, z toho osm na zlínské straně.

Beranům se podařilo v úvodu druhé třetiny navýšit svůj náskok. Hbitý Klhůfek se ve 23. minutě šikovně protáhl od zadního mantinelu mezi zadáky soupeře, najel si před branku a střelou do horního růžku překvapil Konráda. Po druhé brance opustil Zlín předcházející útočnou aktivitu a zaměřil se na důslednou defenzívu. Hanáci získali optickou převahu, které ale dlouho chyběla efektivita.

Olomouc se probrala ze střeleckého útlumu až v závěrečné třetině. Ve 49. minutě vstřelil po nahození Eberleho před branku kontaktní gól Knotek. Po něm si vytvořili Hanáci velký tlak. Dvě nabídky k vyrovnání nevyužil Strapáč, Herman trefil tyčku. Poslední slovo měl ale po úniku z levé strany Ondráček, který třetím gólem pojistil výhru Zlína.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, tak nemůže vyhrát zápas. Speciálně to platí u našeho týmu, který moc gólů nedává. Začátek jsme měli velmi dobrý, byli jsme povzbuzeni včerejším vítězstvím. Přesilovku pět na tři jsme však sehráli velmi špatně, což ovlivnilo celý průběh první třetiny. Připadalo mi to, jako bychom hráli s tenisákem. Místo toho, abychom šli do vedení, tak se to podařilo soupeři. V poslední třetině bylo z naší strany nějaké vzepětí spojené se snahou o vyrovnání, což se nám nepodařilo. Dali jsme tyčku a měli nějaké šance do odkryté branky. Zlín zaslouženě vyhrál."

Robert Svoboda (Zlín): "Na zápas jsme se připravili podobně jako na včerejší. Hráčům jsme zdůrazňovali, co nás může dovést k úspěchu. První třetina byla nejšílenější, kterou jsem v této trenérské roli zažil. Bylo moc vyloučení, střídali jsme brankáře. Neskutečné. Oslabení jsme naštěstí přežili. Kdyby tuto přesilovku domácí proměnili, tak jsme tady mohli těžko něco obracet. Ale jednobrankový náskok byl vzhledem k našim šancím málo. Vyloženou příležitost zahodil Žižka, Sedláček ujel a nedal. Na konci bylo drama. Bylo jasné, že do toho Olomouc pustí a bude riskovat. Deset minut v závěru bylo ještě napínavých. Nakonec rozhodl o výhře Jirka Ondráček."

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. J. Knotek (J. Galvas, Eberle) - 10. Honejsek (Freibergs), 23. Klhůfek (Ferenc, Freibergs), 59. J. Ondráček. Rozhodčí: Pavlovič, Pešina - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8. Bez využití. Diváci: 5194. Stav série: 1:1.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, B. Mráz, J. Káňa II - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Zlín: Kašík (0:42 - 1:54 Štůrala) - Ferenc, Freibergs, Žižka, Valenta, Matějíček, Řezníček, M. Novotný - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Šlahař - Kubiš, Honejsek, O. Veselý - Klhůfek, Fryšara, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.