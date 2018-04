Mladá Boleslav - Fotbalisté Zlína ve 25. kola první ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 1:0 a přiblížili se záchraně. "Ševci" mají na devátém místě tabulky šestibodový náskok na předposlední Ostravu. Jedenáctá Boleslav v nejvyšší soutěži prohrála po pěti zápasech a je o dva body za Zlínem. Utkání v 67. minutě rozhodl Vukadin Vukadinovič.

První část úvodního poločasu nepřinesla v Mladé Boleslavi moc hezký fotbal. Za hosty poprvé zahrozil Mehanovič v 15. minutě, kdy tvrdou ranou střílel nad Polačkovu branku. Ve 26. minutě pak rozhodčí Lerch utkání na necelou čtvrt hodinu přerušil. Marešovu střelu totiž zlínský gólman Zlámal vyrazil, ale zároveň během zákroku vychýlil tyč z osy a poškozená branka se musela vyměnit.

Po velmi neobvyklé pauze začali být domácí o poznání aktivnější, ale střely Valenty a Komličenka gólem neskončily. V osmé minutě nastavení první půle pak z brankové čáry vykopl míč hostující Bijimine po dalším Komličenkově pokusu.

Druhý poločas začal stejně vlažně jako ten první. Po hodině hry vykopl jeden z boleslavských obránců z brankové čáry střelu Vukadinoviče. Srbský záložník v 67. minutě dostal od domácí obrany hodně prostoru a přízemní střelou překonal Polačka.

Boleslavští si v závěru vytvořili tlak. V 87. minutě se do pokutového území dostal střídající Konaté, ale jeho centr nenašel žádného ze spoluhráčů. Ze série tří rohů v závěru utkání domácí vyrovnat nedokázali, hlavička Takácse skončila mimo branku.

Zlín vyhrál teprve druhé z posledních deseti kol. Mladá Boleslav potvrdila, že je nejhorší domácí tým v lize, na svém stadionu od října nevyhrála už pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Prohráli jsme utkání, které jsme prohrát neměli. Přestože jsme nepředvedli optimální výkon, tak jsme si v první půli vypracovali nějaké šance, které jsme měli proměnit. Ve druhé půli dal soupeř po brejkové situaci branku a byl poté lepší, fotbalovější a my se už trápili. Hlavně s výkonem po obdržené brance jsem tak velmi zklamaný. Posílali jsme tam poté čerstvé hráče, takže jsem věřil, že se utkání může nějak pohnout, ale to se nám vůbec nepovedlo. Dnes jsem z hráčů cítil obrovskou nervozitu a vůbec to nechápu. Rozumím situaci, že když se podívají na tabulku, tak to není úplně komfortní, ale na druhou stranu se na to nemůžeme vymlouvat. Tvrdí se, že tu máme hráče dobré, zkušené a ti by měli taková utkání zvládat. A pokud ne, tak se to o nás brzy tvrdit přestane."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Pro nás to jsou nesmírně důležité tři body. My jsme se stále trápili na spodku tabulky a teď jsme trošku odskočili. Věřím, že se zlepší i kvalita naší hry. Dneska mi připadalo, že byli naši hráči trošku přehřátí. Já se jim po včerejší cestě sem ani nedivím a teď nás to čeká i nazpátek, ale teď se pojede určitě s lepší náladou. Co se týká naší hry, tak první poločas byl slabší, druhý lepší. Ten byl z naší strany velice kvalitní, kluci do toho dali všechno, co mohli. Sami jsme viděli, že asi čtyři hráči měli křeče, takže o nějaké fyzičce se zde bavit nemůžeme, ale nepamatuji ji, že by někdy moji hráči měli křeče. My tak víme, na čem máme pracovat."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 0:1 (0:0)

Branka: 67. Vukadinovič. Rozhodčí: Lerch - Koval, Boček. ŽK: Pauschek (M. Boleslav). Diváci: 2573.

M. Boleslav: Poláček - Pauschek, Šušnjar, Takács, Křapka - Jánoš, Hubínek (79. Konaté) - Ladra, Valenta, Mareš (53. Přikryl) - Komličenko (68. Magera). Trenér: Weber.

Zlín: Zlámal - Matejov (45. Džafič), Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai (89. Železník), Mehanovič (90. Beauguel), Holzer - Vukadinovič. Trenér: Petržela.