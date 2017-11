Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Zlína zvítězili v 19. kole extraligy na ledě Litvínova 3:1 a potvrdili, že se jim proti Vervě daří. Berani vyhráli šestý z posledních sedmi vzájemných soubojů. O branky vítězů se postarali útočníci Antonín Honejsek, Pavel Klhůfek a Roberts Bukarts. Brankář Libor Kašík přišel o čisté konto v 55. minutě obránce Karel Kubát, který stanovil konečný výsledek. Litvínov neuspěl poprvé po sérii tří výher.

Litvínov nastoupil bez svého nejproduktivnějšího hráče Františka Lukeše. První příležitost zápasu měl ve čtvrté minutě Jurčík, který pohotově vypálil bez přípravy, ale Kašík zakročil lapačkou. Na druhé straně už zvedal ruce Okál, ale puk škrtnul pouze boční síť.

V osmé minutě pomohla Beranům do vedení chybná rozehrávce domácích a Honejsek se z mezikruží trefil přesně mezi Petráskovy betony. Hosté byli i nadále aktivnější. Aktivní Okál se natlačil přes Douderu do šance, Petrásek byl ale pozorný. V závěru první třetiny po Kašíkově chybné rozehrávce trefil Gerhát pouze brankovou konstrukci. Na druhé straně se z protiútoku prosadil po individuální akci Klhůfek a zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

I druhá část patřila hostům. Okál našlápl na pravém křídle, ale zblízka zamířil těsně vedle pravé tyčky. Ojedinělou šanci domácích měl Jánský, který si poradil s Kašíkem, poté však nedokázal kotouč nasměrovat do odkryté branky a trefil pouze tyčku.

A tak se opět radovali hosté. Robert Bukarts dostal příliš prostoru ke své nechytatelné střele a zvýšil na rozdíl tří branek. V závěru druhé části se do sólového úniku dostal obránce Matějíček, Petrásek mu ale skokem pod nohy šanci sebral. Domácí brankář za nedovolený zákrok vyfasoval dvouminutový trest za podražení.

Do závěrečné části vstoupili domácí aktivně. Nejprve se ovšem neprosadil tvrdou ranou Ihnacak a neuspěl ani jeho spoluhráč z útoku Hanzl. V další šanci byl aktivní Jánský, místo puku ale doklouzal do branky sám litvínovský útočník.

V 50. minutě mohli zvýšit hosté. Po Ondráčkově střele poskakoval kotouč na brankovišti, Gula se ale pohotově zorientoval a odpálil jej do bezpečí. Hosté při trestech Matějíčka a Robertse Bukartse hráli oslabení ve třech proti pěti a ke snížení toho využil Kubát.

O tři minuty později se Černý natlačil do zakončení, Kašík však společně s obránci puk zalehl těsně před brankovou čárou. Závěr utkání byl z obou stran plný nervozity a vyloučení. Zlínští si ale náskok pohlídali a dočkali se plného bodového zisku poprvé po šesti zápasech.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, soupeř byl lepší. Dnes nám ve hře chyběly atributy, které nás zdobily předešlá utkání. To je zarputilost, bojovnost, jednoduchost, týmovost, důraz před oběma brankami a samozřejmě trochu i štěstí. Ve třetí třetině jsme si vypracovali šance, ale dnes jsme si nezasloužili utkání ani zdramatizovat, nebo dokonce srovnat. Byl to pro nás důležitý zápas a nezvládli jsme ho."

Robert Svoboda (Zlín): "Musím pochválit celý náš tým, že jsme utkání zvládli, navíc po nepovedeném utkání s Jihlavou. Jsme rádi, že jsme získali tři body. Určitě více než polovinu utkání jsme byli lepším týmem, mohli jsme dát i více branek. Ve třetí třetině jsme nabídli domácím šanci se zápasem něco udělat, ale naštěstí jsme to zvládli."

HC Verva Litvínov - Aukro Berani Zlín 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 55. Kubát (Gula, Ihnacak) - 8. Honejsek, 18. Klhůfek (Okál), 33. Roberts Bukarts (Valenta, Honejsek). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Pešek, J. Svoboda. Vyloučení: 7:8, navíc Kubát (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4278.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Baránek - Jánský, V. Hübl, Gerhát - M. Hanzl, Ihnacak, J. Černý - Vandas, Jurčík, Trávníček - M. Hořava, Šimeček, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Petran, Žižka, Řezníček - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Popelka, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.