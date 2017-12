Jihlava - Hokejisté Jihlavy poprvé v probíhající extraligové sezoně prohráli se Zlínem, v dnešním duelu 31. kola svěřenci trenéra Petra Vlka na svém ledě podlehli Beranům 1:2. Skončila tak série tří vítězných utkání Dukly před svým publikem, hosté naopak počtvrté za sebou bodovali, z toho třikrát vyhráli.

Berani se po reprezentační pauze a sérii tří zápasů na domácím ledě, ze kterých vytěžili sedm bodů, představili v prostředí extraligového nováčka. Po hodně opatrném začátku šli hosté na Horáckém zimním stadionu do vedení v deváté minutě, kdy po 29 vteřinách využil přesilovou hru po souhře Freibergse s Honejskem Okál.

V brance Jihlavy tak poprvé kapitulovala posila z brněnské Komety Vejmelka, který dostal přednost před Voldenem. V dresu Dukly ale nešlo o jediného nováčka. Soutěžní premiéru si v centru druhé formace odbyl kanadský útočník Hamill. Naopak v sestavě Zlína se objevil po zranění ve třetí obranné dvojici uzdravený navrátilec Nosek.

Za necelé tři minuty mohli domácí vyrovnat, ale z obléhání hostující branky nic nevytěžili. A když kapitán Dukly Čachotský neproměnil necelé dvě minuty před přestávkou trestné střílení po faulu Honejska, museli si jihlavští fandové počkat na vyrovnávací branku až do 24. minuty, kdy Suchánek vypálil od modré a těsně před Kašíkem puk do sítě tečoval Seman.

Jenže nerozhodný stav nevydržel dlouho - přesně 76 vteřin - a Stříteský nepřesnou rozehrávkou našel Ondráčka, který si vyměnil při úniku dva na jednoho puk se Šťastným, který Beranům vrátil zpět těsné vedení.

Dukla mohla srovnat v početní převaze hned čtyřikrát ve třetí části hry, ale paradoxně největší šanci na vyrovnání měl na hokejce Zeman ve 49. minutě, kdy po přihrávce Čachotského měl před sebou napůl odrytou Kašíkovu branku, jenže nezamířil přesně.

Když už se Jihlava dostala do šance, bylo to právě v početní výhodě, ale domácí dál potvrzovali, že ve statistice využití přesilových her jsou nejhorším týmem v celé soutěži. Prázdnou bránu minul devět minut před koncem i Kubalík. Na konci 57. minuty Dukla v přesilové hře odvolala brankáře, ale ani sedmou početní výhodu využít nedokázala.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Do utkání jsme nevstoupili špatně. Měli jsme aktivitu, ale bohužel žádné branky tam nepadly. Soupeř vstřelil hodně šťastný gól v našem oslabení, kdy jsme měli špatný posun a soupeři jsme tím umožnili vstřelit vedoucí gól. Vyrovnávací brankou jsme se dostali zpět do zápasu, ale pak bohužel místo toho, aby kotouč letěl na červenou čáru a šlo se střídat, tak naivně chceme vytvářet něco, co tam ani sehrát nelze. Soupeř z toho odjel a dal druhou branku. Ve třetí třetině jsme měli vůli, bojovnost i nasazení, ale bohužel šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Puk skákal po brankové čáře, ale do brány to nepadlo. Když takové příležitosti neproměníme, soupeř z toho těží. Prohráli jsme, ale jedeme dál."

Robert Svoboda (Zlín): "První třetina z naší strany byla ve špatném tempu. Domácí měli navrch, ale dali jsme šťastný gól v přesilovce, což nám pomohlo. O přestávce jsme si něco řekli. Druhá třetina už byla lepší ohledně našeho pohybu. Byli jsme schopni lépe eliminovat rychlé protiútoky domácích. V poslední třetině už to pro nás bylo komplikované, protože jsme měli strašně moc vyloučených. Bylo to bojovné utkání a výsledek jsme ubojovali. Po reprezentační přestávce toto vítězství bereme všemi deseti."

HC Dukla Jihlava - Aukro Berani Zlín 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Seman (Suchánek, R. Hubáček) - 9. Okál (Honejsek, Freibergs), 25. D. Šťastný (J. Ondráček). Rozhodčí: Pražák, Kika - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváků: 4012.

Jihlava: Vejmelka - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Bryhnisveen, Šidlík, Ulrych - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Zlín: Kašík - Žižka, Freibergs, Valenta, Řezníček, Nosek, Novotný, Gazda - Kubiš, Fořt, O. Veselý - Okál, Honejsek, Bukarts - D. Šťastný, P. Sedláček, J. Ondráček - Klhůfek, Fryšara, Illo. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.