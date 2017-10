Zlín - Hokejisté Zlína porazili v 9. kole extraligy Třinec 4:0 a radovali se ze čtvrté výhry za sebou. Skóre otevřel ve 13. minutě lotyšský kanonýr Roberts Bukarts a v závěrečné třetině pojistili vítězství Beranů Michal Popelka, David Šťastný a Slovák Radoslav Illo. Brankář Libor Kašík si díky 36 úspěšným zákrokům připsal první čisté konto v sezoně.

Zlínští začali dobře a už ve druhé minutě po Irglově faulu měli k dispozici početní výhodu, ze které těžili ještě následující minuty. Svou optickou převahu ale v první branku proměnit nedokázali, a to i proto, že Rihardsovi Bukartsovi ani Ondráčkovi rána z první nesedla.

Také Oceláře dostala do tempa přesilovka, Draveckého sólová akce ale skončila u Kašíka. A tak ve 13. minutě šli z ničeho nic do vedení Berani. Od modré čáry vypálil Ferenc, jenž sice mířil mimo, ale Roberts Bukarts šikovnou tečí dostal kotouč odražený od hrazení o Strmeně do sítě.

V prostředním dějství šel Třinec za vyrovnáním, ovšem velké šance si netvořil. Možnost dostali hosté v polovině třetiny, kdy na trestnou lavici putoval Ferenc a současně s koncem jeho trestu i Ondráček, během čtyř minut v přesilové hře ale Oceláři nic nevymysleli. Ondráček po skončení trestu ujel do brejku, Strmeň byl ale úspěšnější.

O chvíli později při přečíslení předložil Roberts Bukarts puk Honejskovi, ten jej ale nedokázal zvednout nad beton hostujícího brankáře. Berani v ten moment byli na koni, Fryšara mezi kruhy promáchl puk, aby následně našel parádním pasem Illa. Ten byl však v zakončení faulovaný, i když moc nechybělo, aby přidal gól ještě v ponechané výhodě. Dvě sekundy před sirénou byl v úniku faulovaný zlínský Honejsek, který dostal možnost svou šanci opakovat v podobě trestného střílení, ale neuspěl.

Co se nepovedlo na konci druhé třetiny, to se podařilo domácím na začátku té třetí. Šťastný ještě nabídku Robertse Bukartse nezužitkoval, ovšem v čase 41:07 své sólo přes celé kluziště už úspěšně zakončil Popelka.

Následoval oddechový čas pro Zlínské, kteří v této sezoně s vedením o dvě branky mají špatné zkušenosti a hned dvakrát ho ztratili. Snížit mohl při přesilovce Hrňa, jeho dělovku ale Kašík ukryl do lapačky. Tlak hostů pokračoval, ale ti se dopustili v 51. minutě fatální chyby.

Třineckého beka na modré čáře obral o puk Šťastný, který svůj samostatný únik zakončil střelou mezi nohy Strmeně. Oceláři nadále měli tlak, Adamský však šanci neproměnil, a tak přišel čtvrtý zásah domácích. Vrchol zmaru hostů předvedl brankář Strmeň, který svou špatnou rozehrávkou daroval gól Illovi. Gólman Ocelářů jej ještě fauloval, ale ani to nezabránilo slovenskému útočníkovi, aby dosáhl premiérové trefy v české extralize.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Celý zápas od první do poslední minuty jsme odmakali, kluci předvedli enormní nasazení a bojovnost, tím pádem se k nám přiklonilo i štěstí. Třinec měl dobré přesilovky, ale díky Kašíkovi a obětavosti jsme udrželi vedení."

Václav Varaďa (Třinec): "Pro nás je prohra bez bodu po průběhu utkání zklamáním. Odvedli jsme spoustu práce, ovšem dostali jsme smolný první gól. Myslím si, že ve druhé třetině jsme sahali po vyrovnání, měli jsme možnosti v přesilovkách, ale domácí zápas odbojovali. A když my jsme se dostali do šancí, vychytal nás Kašík."

Aukro Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. Roberts Bukarts (Ferenc, D. Šťastný), 42. Popelka (Okál, Ferenc), 51. D. Šťastný, 55. Illo. Rozhodčí: Mrkva, Souček - Frodl, Rampír. Vyloučení: 6:5. Bez Využití: Diváci: 3907.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Padrnos, Valenta, O. Horák - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Popelka, O. Veselý - Rihards Bukarts, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Třinec: Strmeň - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, M. Doudera, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Polanský, Adamský - Dravecký, Marosz, Svačina - Hrňa, Cienciala, Kofroň. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.