Praha - Fotbalisté Zlína porazili Slavii Praha na jejím hřišti 1:0 a postoupili do finále MOL Cupu. Do závěrečného boje o pohárovou trofej prošli v samostatné české historii vůbec poprvé. Naposledy v roce 1970 byli ve finále Československého poháru.

"Když byl Zlín naposledy ve finále, tak mi bylo 14 let a pamatuji si, jak se pak hrálo v Evropě. Dodnes mi to tam připomínají," řekl trenér Bohumil Páník. "O to víc mě těší, že ve finále jsme a můžeme dodat divákům novou euforii. Je to i odměna pro hráče. Euforie z vítězství nám vynahradí tu tvrdou práci," dodal.

Slavia naopak po 24 zápasech utrpěla první soutěžní prohru pod trenérem Jaroslavem Šilhavým a z pozice vedoucího týmu ligy přišla o šanci na double.

"Série bez porážky byla hodně dlouhá, ale věděli jsme, že prohra jednou přijít musí. Že to přišlo dnes, mrzí o to víc, že není šance na reparát a přišli jsme o šanci na trofej," litoval Šilhavý.

Zápas rozhodl ve 31. minutě Lukáš Holík, který se po chybě stopera Simona Deliho dostal do brejku a sám před gólmanem zamířil k tyči. Slavia byla blízko vyrovnání, ale Muris Mešanovič trefil nůžkami jen tyč.

Slavia nastoupila se šesti změnami oproti poslednímu ligovému utkání. Mimo jiné jen na lavičce zůstali reprezentanti Škoda a Sýkora, reprezentační gólman Pavlenka nebyl ani v nominaci.

Domácí byli od začátku podle očekávání aktivnější, ale dobře fungující obrana Zlína jim příliš šancí nedovolila. Dlouho tak jediným vážným nebezpečím byla hlavička Pazdery na vlastní branku, která ale skončila těsně vedle.

Zlín hrozil především z brejků a ve 31. minutě po jednom takovém udeřil. Na začátku byla chyba stopera Slavie Deliho. Před půlícím kruhem si nedokázal obhodit Traorého, který mu míč vypíchl a okamžitě našel volného Holíka. Ten sám před brankářem Kovářem nezaváhal a poslal Zlín do vedení.

"Zlín z nás měl v úvodu respekt, než jsme mu jako na podnose nabídli gól. Deli udělal obrovskou hrubku, která se nesmí dělat. Je to výborný fotbalista, ale tohle prostě nezvládl," kritizoval Šilhavý stopera z Pobřeží slonoviny.

Slavia mohla ještě do poločasu odpovědět, ale Mešanovičova střela přes hlavu skončila jen na tyči a následně v náruči gólmana.

Do druhé půle poslala Slavia kapitána Škodu, ale první šanci měl Zlín. Holík vyhledal Štípka, kterému střela nesedla. Na druhé straně musel Lüftnerovu hlavičku zlikvidovat brankář Dostál. Hned z protiútoku měl Zlín další šanci, ale Matejov přestřelil.

"Dostali jsme se do vedení, což bylo důležité. Oni museli otevírat obranu. Pak jsme měli i trochu štěstí. Z brejku jsme bohužel další gól nepřidali, tak se hrálo do posledních vteřin. Když ale máte vyhrát, tak vyhrajete," řekl Páník.

Po dalším brejku musel na poslední chvíli před Bartolomeuem zachránit rychlým vyběhnutím gólman Kovář. Slávisté se ale trápili s přesností v útoku a na vyrovnání už nedosáhli. Poprvé od října tak nevstřelili gól a už se budou soustředit jen na zisk ligového titulu. V tabulce má Slavia náskok dvou bodů na Plzeň.

"Vypadli jsme z poháru, musíme se oklepat. Byl to jeden nepovedený zápas. Uvidíme, jak to na tým zapůsobí. I porážky ke sportu patří a musíme se zvednout. Příprava na Jablonec se ponese v tomto duchu. Věřím, že to týmu spíše pomůže," dodal Šilhavý.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Nepovedené utkání. Série bez porážky byla hodně dlouhá, ale věděli jsme, že prohra jednou přijít musí. Že to přišlo dnes, mrzí o to víc, že není šance na reparát a přišli jsme o šanci na trofej. Jsem zklamaný, že jsme podali špatný výkon, a zaslouženě jsme vypadli. Zlín z nás měl v úvodu respekt, než jsme mu jako na podnose nabídli gól. Deli udělal obrovskou hrubku, která se nesmí dělat. Je to výborný fotbalista, ale tohle prostě nezvládl. Pak jsme znervózněli, kazili jsme přihrávky a nebyl tam hráč, který by to vzal na sebe. Hráli jsme naivně, tvrdošíjně středem a Zlín na to byl velmi dobře připravený. Nebyli jsme schopni se do nich dostat. Vypadli jsme z poháru, musíme se oklepat. Byl to jeden nepovedený zápas. Uvidíme, jak to na tým zapůsobí. I porážky ke sportu patří a musíme se zvednout. Příprava na Jablonec se ponese v tomto duchu. Věřím, že to týmu spíše pomůže."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Na jaře jsme moc výher neměli a teď vyhrajeme na Slavii, kde se těžko získává i bod. Těší mě, že to bylo vítězství postavené na bojovnosti celého mužstva. Věřím, že nás to povzbudí do zbývajících kol i do finále. Dostali jsme se do vedení, což bylo důležité. Oni museli otevírat obranu. Pak jsme měli i trochu štěstí. Z brejku jsme bohužel další gól nepřidali, tak se hrálo do posledních vteřin. Když ale máte vyhrát, tak vyhrajete. Teď nás zajímá jen další ligové utkání s Boleslaví, které chceme vyhrát. Divákům to už doma dlužíme. Věřím, že ta semknutost vydrží do konce sezony. Když byl Zlín naposledy ve finále, tak mi bylo 14 let a pamatuji si, jak se pak hrálo v Evropě. Dodnes mi to tam připomínají. Pamatuji i ty hráče, kteří tam hráli, s některými jsme hrál i já. O to víc mě těší, že ve finále jsme a můžeme dodat divákům novou euforii. Není to odměna jen pro mě ale hlavně pro hráče. Euforie z vítězství nám vynahradí tu tvrdou práci."

Slavia Praha - Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 31. Holík. Rozhodčí: Machálek - Arnošt, Boček. ŽK: Gajič, Hnaníček, Holík, Dostál (všichni Zlín). Diváci: 5012.

Sestavy:

Slavia: Kovář - Bořil, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Tecl (76. Mingazov), Hušbauer, Barák (60. Sýkora), Zmrhal (46. Škoda) - Mešanovič. Trenér: Šilhavý.

Zlín: Dostál - Pazdera, Gajič, Jugas, Matejov - Traoré, Hnaníček - Kopečný, Holík (89. Chwaszcz), Štípek (71. Bartolomeu) - Fantiš (53. Vukadinovič). Trenér: Páník.