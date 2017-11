Praha - Hokejisté Zlína vyhráli v zápase 24. kola extraligy na ledě Sparty 3:1 a ukončili tak sérii čtyř porážek. Dvěma góly se na tom podílel útočník Zdeněk Okál. Pražané tak v šestém zápase pod vedením trenéra Františka Výborného poprvé nebodovali a klesli na deváté místo tabulky. Zlín je desátý. Oba týmy mají shodný počet 31 bodů.

Sparta začala aktivně a již v první minutě mohl otevřít skóre Hlinka, který nastoupil k jubilejnímu 800. zápasu v dresu Pražanů. Kašíka ve zlínské brance však nepřekonal a předznamenal tak střelecké trápení domácích. Neprosadil se po samostatné akci Smejkal, na druhé straně Honzík pohotově vyrazil betonem zakončení Honejska.

V 17. minutě se na trestné lavici sešli Kumstát s Říčkou a Zlín měl 87 sekund výhodu přesilovky pět na tři. Šťastný však v největší šanci nezakončil přesně.

Ve druhé třetině ale hosté postupně převzali aktivitu a Sparta byla za svůj špatný výkon potrestaná. Ve 29. minutě po rychlém protiútoku otevřel skóre Okál a stejný hráč se mezi střelce zapsal podruhé o 79 sekund později. Při vyloučení Nedomlela pohotově tečoval Freibergsovu střelu.

Až poté Pražané přidali a blízko branky byl Vrána, Ferenc však stihl puk směřující za čáru vyhodit. Zlínští v zády s výborným Kašíkem přežili i dvě oslabení.

Kouč Výborný se pokusil oživit hru změnami útočných formací a stažením sestavy na tři pětky, Kašík však dlouho odolával. O možné čisté konto, které udržel i v předešlém zápase na ledě O2 areny, jej připravil až v 52. minutě v přesilové hře Michálek. Obránce Sparty se tak dočkal premiérové branky v dresu Pražanů i v extralize.

Zlínu se však podařilo na snížení soupeře rychle odpovědět a Honejsek s Bukartsem, který si připsal třetí asistenci v utkání, se o dvě minuty později postarali o vedení 3:1. Sparta nedokázala snížit ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Soupeře jsme lehce přestříleli, ale byl to spíše platonický polotlak. Neměli jsme chuť a odvahu cpát se do branky, i když jsme k tomu hráče nabádali. Ale nebylo to tam. Mysleli jsme si asi, že to půjde snadněji, což se nestalo. Hru jsme zjednodušili až posledních deset minut, kdy jsme se dostali do tlaku, ale už to tam nespadlo. Dnes nám chyběl chtíč, hlad po vítězství, který jsme měli v předešlých dvou domácích zápasech. Nedovedu se vysvětlit, proč to tak bylo."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to výborný disciplinovaný výkon celého týmu, který podpořil vynikající Kašík v brance. Prolomili jsme konečně střeleckou smůlu a za tři góly bereme tři body, což je pro nás skvělé."

HC Sparta Praha - Aukro Berani Zlín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Z. Michálek (Pech) - 29. Okál (Roberts Bukarts, Žižka), 30. Okál (Freibergs, Roberts Bukarts), 54. Honejsek (Roberts Bukarts). Rozhodčí: Úlehla, Hodek - Kis, Pešek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 7951.

Sestavy:

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Kumstát - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Rousek, Saponari, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Zlín: Kašík - Matějíček, Valenta, Žižka, Řezníček, Freibergs, Ferenc, Petran - D. Šťastný, Fořt, O. Veselý - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - Illo, P. Sedláček, Kubiš - J. Ondráček, Popelka, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.