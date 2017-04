Liberec - Fotbalisté Zlína se stali třetími semifinalisty domácího poháru MOL Cupu. "Ševci" v dnešním čtvrtfinále zvítězili v Liberci 4:2 po prodloužení. Slovan vedl po vlastní trefě Zorana Gajiče, hosté po pauze otočili skóre po gólech Vukadina Vukadinoviče z penalty a Róberta Matejova, ale v 60. minutě zařídil domácí Radek Voltr prodloužení. V jeho páté minutě dal vítěznou branku Lukáš Holík a skóre uzavřel Miloš Kopečný.

Zlín postoupil mezi čtyři nejlepší týmy poháru potřetí v samostatné historii a doplnil již jisté semifinalisty obhájce trofeje Mladou Boleslav a druholigovou Opavu. Poslední čtvrtfinále mezi Slavií Praha a Karvinou je na programu příští středu.

"Jsme zklamaní, že jsme z poháru vypadli, ještě po takovémhle průběhu. Řekl bych, že utkání asi rozhodlo prvních deset patnáct minut druhého poločasu," řekl po zápase liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

V úvodu jara se oba týmy v lize rozešly 0:0, ale dnes byla k vidění ofenzivní partie. Liberci vyšel začátek, i když k vedení mu pomohla velká chyba hostující defenzivy. Stoper Gajič se v desáté minutě nedohodl s vybíhajícím gólmanem Švengerem a malou domů poslal do vlastní branky.

Slovan vyhrál první půli na rohy 8:0, ale druhou trefu nepřidal a Zlín po změně stran rychle otočil skóre. V 51. minutě po zákroku Mikuly na Beauguela odpískal rozhodčí Houdek penaltu a Vukadinovič s přehledem srovnal.

V 57. minutě napálil za vápnem z voleje odražený míč Matejov a střelou k tyči poslal Zlín do vedení. "Ševci" dali poprvé od listopadu v soutěžním utkání více než jednu branku. Vzápětí mohl přidat třetí trefu hostů Vukadinovič, ale po sólu zamířil mimo a Liberec to ztrestal.

Za dvě minuty vrátil Ekpai odražený míč do vápna, kde jej našel Voltr a střelou k tyči srovnal. Otočit stav pro domácí mohl Vůch, ale z úhlu pálil mimo. Na druhé straně měl ještě větší šanci zlínský Traoré, který sám před brankou trefil gólmana Hladkého.

"První poločas byl náš výkon špatný. Ve druhé půli jsme přeorganizovali hru a bylo to daleko účinnější. Dostali jsme se do hry a byli jsme nebezpeční," řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

V páté minutě prodloužení už hosté další šanci proměnili, po kombinační akci se prosadil přízemní střelou osamocený Holík. Ve 104. minutě obešel domácího gólmana Hladkého Vukadinovič, řítil se na prázdnou branku, ale zakončení mu znemožnil obranným zákrokem Ekpai. První soutěžní výhru Zlína od 18. listopadu tak pojistil až minutu před koncem prodloužení Kopečný.

"Řekl bych, že v prodloužení jsme měli víc sil. Dneska jsem byl do zápasu vtažený jako málokdy předtím a kluci mi udělali radost. Ukázali, co umí," pochvaloval si Páník.

"Rozdělil bych to na dvě části. První poločas jsme odehráli velmi dobrý, ale bohužel druhý poločas a prodloužení to od nás byl festival chyb směrem do defenzivy. Do prodloužení jsme museli jít s další změnou v obraně a vzápětí za dvě tři minuty jsme inkasovali na 2:3. Pak už to bylo trošku o našem trápení," dodal Trpišovský.

Slovan Liberec - Fastav Zlín 2:4 po prodl. (2:2, 1:0)

Branky: 10. vlastní Gajič, 60. Voltr - 52. Vukadinovič z pen., 56. Matejov, 95. Holík, 119. Kopečný. Rozhodčí: Houdek - Flimmel, Kožár. ŽK: Kúdela, Souček - Jugas, Vukadinovič, Hnaníček, Holík, Švenger. Diváci: 1527.

Liberec: Hladký - Mikula, Kúdela, Karafiát (46. Polák), Bartošák (93. Obročník) - Souček - Ekpai, Ševčík, Potočný, Vůch - Voltr (86. Bartl). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Hnaníček - Vukadinovič (116. Bartolomeu), Traoré (108. Kopečný), Živulič, Holík - Beauguel (93. Diop). Trenér: Páník.