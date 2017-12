Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 29. extraligovém kole Liberec těsně 4:3. Berani tak bodovali i v posledním třetím utkání domácí série, z níž získali celkem sedm bodů, zároveň vyhráli pátý z uplynulých sedmi zápasů. Bílí Tygři naopak ve třech z posledních pěti zápasů vyšli naprázdno. Zlín vedl ve 33. minutě už 4:0, přesto se nakonec v koncovce strachoval o plný bodový zisk. Vítězný gól dal Zdeněk Okál.

Pohlednější hokej ve Zlíně snad k vidění v probíhající sezoně ještě nebyl. Jeho úvod byl sice v režii Severočechů, kteří však ve velké šanci mířili do boční síťky, pak už se dostal ke slovu Zlín. V osmé minutě se Honejsek prosmýkl přes Ševce i Pyrochtu, načež připravil gól do prázdné branky pro Robertse Bukartse.

Zlín od toho momentu zavřel Bílé Tygry do pomyslné klece. Klhůfek sám před Willem neuspěl, Honejsek nastřelil v tutové šanci tyčku. Gól přišel po Gazdově střele, kterou do sítě tečoval Ondráček. A za minutu, v čase 15:49, už to bylo 3:0. Fořt v úniku sice neuspěl, vyražený puk ale doklepl do liberecké branky Freibergs. V ten moment zápas pro Willa skončil.

Chytit se mohli hosté v prostředním dějství při vyloučení Petrana, zapomněli však bránit. I v oslabení se obránce Freibergs dostal do samostatného úniku, zvýšit ale nedokázal. Následně duel ozdobil pěstní souboj Gazdy se Špačkem, načež Berani vstřelili branku na 4:0. Při vyloučení Ordoše domácí sehráli parádní přesilovku, kterou zakončil střelou zblízka Okál. O dvě a půl minuty později ale stejnou mincí odpověděl Kvapil.

Ve třetí části se Liberec nemohl dostat do tlaku, a tak trenér Pešán zkusil velmi netradiční řešení, když již deset minut a třicet sekund před koncem třetí třetiny odvolal gólmana Januse. Tuto málo vídanou akci mohl brzy ukončit Honejsek, jenže trefil jen tyč. A po více než třech minutách hostím tento risk vyšel - zblokovanou střelu dopravil za Kašíka Krenželok.

Poté se chvíli zdálo být zase rozhodnuto, neboť domácí hráli přesilovku, Fořt ale puk do poloprázdné brány nedostal. A tak nastalo velké drama, jelikož dvě minuty před koncem na rozdíl jediné trefy snížil Jelínek. Domácí si koledovali, čtyřikrát netrefili prázdnou branku, přesto nakonec výsledek 4:3 ubránili.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "Měli jsme na začátku štěstí, že jsme proměnili šance. Vedení 4:0 vypadalo jednoznačně, ale soupeř málem dokázal neskutečné. Mačkali nás, hrálo se skoro pořád u nás, třetí třetina bylo čekání na konec."

Filip Pešán (Liberec): "Vstoupili jsme do utkání velmi špatně, domácí hráli jednoduchý a účelný hokej, který na nás platil. Dostali jsme laciné branky. Těžko se mi hledají pozitiva, sice jsme se ke konci pokoušeli o nemožné, ale nepovedlo se. Od půlky utkání jsme sice soupeře mírně přehrávali, zkusili jsme udělat všechno, ale za prvních patnáct minut jsme si výhru nezasloužili."

Aukro Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Roberts Bukarts (Honejsek, Petran), 15. Ondráček (Gazda, Řezníček), 16. Freibergs (Fořt, Kubiš), 33. Okál (Roberts Bukarts, Honejsek) - 35. Kvapil (Bakoš, Redenbach), 53. L. Krenželok (Kvapil), 58. P. Jelínek (Kvapil, Šmíd). Rozhodčí: Hribik, Roman Svoboda - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:5, navíc D. Špaček (Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3008.

Zlín: Kašík - Žižka, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Gazda, Novotný - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Fryšara, Ondráček - Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Liberec: Will (16. Janus) - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner, Maier - Ordoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - J. Stránský, Bližňák, Jašek - Lakatoš, D. Špaček, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.