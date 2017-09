Ostrava - Hokejisté Zlína vykročili do nové extraligové sezony vítězstvím ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení. Hosté přitom po trefě Patrika Zdráhala ještě necelé dvě minuty před koncem řádné doby prohrávali. V čase 58:48 ale v power play srovnal Ralfs Freibergs a v 62. minutě využil po 24 sekundách přesilovou hru David Šťastný, který před gólmanem tečoval ránu Martina Matějíčka.

Už v úvodním kole sehrály Vítkovice se Zlínem výborný zápas, kterému scházelo jen více gólů. Svižný a útočný hokej měl jinak skoro vše. Domácí byli v první části iniciativnější a v páté minutě se prokličkoval do velké šance Květoň, ale svými háčky Kašíka neobelstil.

Do vedení pomohla domácím jedna z nových posil. Lev v 17. minutě objel bránu a akci pak šťastným obloučkem z velké skrumáže dokončil Zdráhal. Na první trefu záhy mohla navázat další nová tvář, ale úprk Stránského a jeho ránu pod břevno Kašík vyškrábl.

Zlín i kvůli nepříznivému skóre ve druhé části stále více šlapal na plyn a hrnul soupeře před Bartošáka. Vítkovického gólmana však úvod sezony zastihl ve výtečné fazoně. Ševci promarnili dlouhou přesilovku při pětiminutovém vyloučení Szturce, ale v závěru prostřední části rozpoutali mohutnou ofenzívu a jen díky Bartošákovi se při šancích Okála, Sedláčka či Kubiše nezměnil stav.

Nápor Zlína rozbila přestávka a hned po ní mu druhým gólem mohl přitížit Kolouch, ale ze sóla Kašíka nepřekonal a nepřehlednou situaci musel rozseknout až videorozhodčí. Hosty snad ještě víc vyhodil z tempa zbytečným faulem v útočném pásmu Sedláček, který vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu.

I proto, že nájezd Lva se Zdráhalem zastavil Kašík, Vítkovice výhodu nevyužily a v závěru tak znovu pustily do hry soupeře. Rihards Bukarts ale v 52. minutě Bartošáka zblízka neprostřelil. Čas hostů přišel v úplném závěru. Freibergs 72 vteřin před koncem normální hrací doby dělovkou od modré čáry při power play vyrovnal a otřesené domácí dorazil v prodloužení Šťastný, který v přesilovce zblízka usměrnil za Bartošáka ránu Matějíčka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Byla znát trochu nervozita na obou stranách. I přesto v první třetině jsme po vyrovnaném průběhu šli do vedení. Stěžejní pak bylo vyloučení Szturce do konce utkání, od 29. minuty do konce druhé třetiny nám navíc vypadl pukem nastřelený Patrik Zdráhal. Museli jsme tak dělat změny. Oslabeními se nám hra zkomplikovala. Dohromady můžu být spokojený jen s jednou třetinou a to je málo. Ano, Zlín byl agresivní a hrál dobře, přesto jsme měli dovést zápas do vítězného konce. Při vedení 1:0 jsme měli dva samostatné nájezdy, dvakrát jeli dva na jednoho. Měli jsme to proměnit a nemuseli bránit do posledních minut."

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás spokojenost, že jsme tady bodovali. Zvládli jsme vstup do utkání, které mohly změnit pětiminutové přesilovky na obou stranách. Nestalo se. My se v té naší sami vlastní nedisciplinovaností o dvě minuty okradli. Ve druhé třetině jsme se dostali do spousty příležitostí, kdy jsme mohli srovnat, to se nám ale podařilo až na konci při power play. V prodloužení pak přišel náš gól v přesilovce."

HC Vítkovice Ridera - Aukro Berani Zlín 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. P. Zdráhal (Lev, Hrbas) - 59. Freibergs (Roberts Bukarts, Kubiš), 62. D. Šťastný (Matějíček, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Szturc - P. Sedláček oba 5 min, a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 6371.

Vítkovice: Bartošák - Urbanec, Hrbas, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Zlín: Kašík - Nosek, Řezníček, Freibergs, Matějíček, Žižka, Ferenc, O. Horák - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Okál, Popelka, Kubiš - Roberts Bukarts, D. Šťastný, Rihards Bukarts - Fryšara, Kratochvíl, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.