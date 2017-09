Olomouc - Fotbalisté Zlína si ve své premiéře v Evropské lize připsali i první bod, když na vypůjčeném domácím hřišti v Olomouci remizovali s moldavským mistrem Šeriffem Tiraspol bez gólů. Lepší ale na Hané byli hosté, kteří ve druhém poločase nevyužili minimálně tři velké gólové šance. I přes příležitost Vukadinoviče musel být český zástupce ve skupině F za remízu rád. Ve druhém utkání se za dva týdny představí na hřišti Lokomotivu Moskva.

Návrat Zlína na evropská pohárová hřiště po dvanácti letech zalily provazy vody z nebe nad Olomoucí a ve vytrvalém dešti jakoby se na Moravanech projevila i úvodní nervozita.

Silný moldavský celek demonstroval svou útočnou potenci gólově málem už v páté minutě: do centru z levé strany ze záklonu udeřil hlavou da Silva a Zlín od pohromy uchránil jen reflex brankáře Dostála, který špičkou kopačky míč vyrazil před sebe.

Tiraspol měl zejména v úvodní dvacetiminutovce poměrně zřetelnou území převahu, ale bez výraznějšího profitu kombinoval v povzdálí od zlínské branky. Domácí postupně odhazovali ostych a vyrovnávali hru a ve 41. minutě se dostali i k zajímavé situaci, ve které však Železník z malého vápna přestřelil.

Do druhé půle Šeriff vletěl jako vichřice a během deseti minut mohl zápas rozhodnout. Dostál ale moravský tým bravurně podržel při možnostech Mugoši a De Nooijera, který pak v 55. minutě z gólové situace ještě netrefil bránu.

Domácí nejkrušnější momenty hlavně díky svému brankáři ustáli a z defenzivy málem dvacet minut před koncem smrtelně udeřili. Vukadinovič ale z brejku gólmana Mikuliče nepřekonal a na vyražený balon před prázdnou bránou těsně nedosáhl ani střídající Bartošák.

Zlín si na závěr vytvořil ještě několik standardek, ale na bezbrankovém stavu se už nic nezměnilo.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Už víme, jak se to hraje. Rychlost, perfektní technika, síla v soubojích. Dostali jsme trošku školení. Zpočátku jsme byli i hodně nervózní a odevzdali jsme každý míč. Soupeř ukázal velkou sílu. Víme, kam se můžeme posouvat. Pro nás je to úspěch, protože oni měli čtyři, pět situací, zatímco my jednu, dvě. Bod je maximum, co jsme mohli vytěžit. Kdybychom vyhráli, asi by to bylo nespravedlivé, ale fotbal někdy je i takový."

Roberto Bordin (trenér Tiraspolu): "Podle mě to bylo oboustranně kvalitní utkání. Ve druhém poločasu jsme si vytvořili nějaké šance, bohužel se nám je nepovedlo gólově vyřešit."

Vukadin Vukadinovič (záložník Zlína): "Pro většinu kluků to byl první zápas v evropském poháru, bod se musí počítat. Soupeř byl výborný. My jsme se prvních patnáct minut hledali. Je to o stupeň rychlejší než v lize. My jsme měli taky nějaké náznaky, ale bod musíme brát."

Petr Jiráček (záložník Zlína): "Po šancích soupeře, které jsme přežili, bod musíme brát. V začátcích obou poločasů na nás byl vidět až přílišný respekt. Báli jsme se hrát, ale postupem času jsme hráli líp. Škoda, že jsme nedotáhli nějaký brejk, ale vzhledem k vývoji musíme brát remízu. Oni měli minimálně dvě stoprocentní šance."

Fastav Zlín - Šeriff Tiraspol 0:0

Rozhodčí: Dallas - Stewart, Mulvanny (všichni Skot.). ŽK: Ekpai - Sušič, Kulušič.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Traore, Jiráček - Ekpai (69. Bartošák), Železník (61. Diop), Vukadinovič - Mehanovič (82. Džafič). Trenér: Páník.

Tiraspol: Mikulič - Racu, Posmac, Kulušič, Cristiano - Sušič, Brezovec (73. Kendyš), Anton, De Nooijer - Mugoša (81. Damascan), da Silva (87. Tripič). Trenér: Bordin.