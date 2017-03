Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali ve 20. ligovém kole v moravském derby se Slováckem 1:1. Oba celky tak ukončily svoji jarní sérii bez vstřeleného gólu. Vedoucí branku Slovácka dal v 16. minutě Jan Navrátil, vyrovnávací trefu zaznamenal v 41. minutě Jean-David Beauguel. Zlín už šest kol nevyhrál a může přijít o čtvrté místo v tabulce. Slovácko naopak pošesté za sebou neprohrálo a na jaře i ve čtvrtém duelu remizovalo.

Trenér Levý, který se vrátil po vypršení disciplinárního trestu opět na lavičku Slovácka, se musel obejít bez nemocného útočníka Koného a jen mezi náhradníky byl lehce zraněný Tetteh.

Zlín propásl už v desáté minutě příležitost ukončit dlouhou bezgólovou sérii. Po faulu Šumulikoského na Traorého těsně před pokutovým územím Gajič z přímého kopu netrefil branku.

Aktivněji hrající Slovácko vytěžilo z územní převahy v 16. minutě úvodní branku. Havlíkův centr z levé strany domácí stoper Gajič přizvedl hlavou, brankář Dostál stačil míč jen vyrazit před Navrátila, který jej pohotově vrátil do sítě a dal první gól po zimním příchodu do Slovácko. Tým z Uherského Hradiště skóroval v lize po 294 minutách.

Po inkasované brance upadl Zlín do herního útlumu. Jen s obtížemi se prosazoval ve středu pole a do šancí se dlouho nemohl dostat. Až ve 25. minutě zahrozil Holík, jeho střela ale mířila přímo do rukou brankáře Heči.

Teprve v závěru poločasu se Zlín probral. Po Pazderově centru z pravé strany Beauguel hlavou vyrovnal a ukončil dlouhou sérii "Ševců" bez vstřelené branky, která trvala 491 minut.

Po změně stran mělo více ze hry Slovácko. Těžilo z přesnější kombinační souhry, která ale končila před soupeřovým vápnem. Zlín se herně trápil, doplácel na nepřesnosti ve středu pole a měl jen záblesky rychlých protiútoků.

Teprve v závěrečných deseti minutách měli domácí dvě gólové šance. Obě založil aktivně hrající obránce Pazdera. Po jeho centrech z pravé strany nejdříve zcela volný Beauguel hlavičkoval vedle a vzápětí Fantišovu hlavičku Heča stačil akrobatickým zákrokem vyrazit. Navzdory závěrečnému tlaku už Zlín vítězství na svou stranu nestrhl.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Pozitivní je, že jsme dali konečně gól a také mohl nastoupit od začátku zápasu Beauguel. Je to hráč, kterého potřebujeme do našeho způsobu hry. Bohužel remíza je pro nás málo. Měli jsme fáze hry, kdy jsme se dobře dostávali k trestnému území. Ale neměli jsme střed pole, kde mělo Slovácko pohyblivé hráče. Pro nás bylo nepříjemné, když Havlík otevíral prostor na levé straně Civičovi. Naopak silná byla naše pravá strana, takže se to srovnalo. Vytvořili jsme si slibné situace až ve druhém poločase, kdy mohly dvě hlavičky skončit gólem. Z mého pohledu jsme mohli mít větší zarputilost ve středu hřiště, kdy jsme byli většinou u míče pozdě. Hráli jsme se dvěma útočníky, proto jsme tento prostor trochu ztráceli."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Cením si toho, jakým způsobem se náš tým prezentoval a byl kompaktní. Zápas nebyl jednoduchý. Ovšem charakter týmu mi dává do dalších zápasů optimismus. I když vím, že po bodu to naskakuje v tabulce strašně pomalu. Bod jsme si určitě zasloužili. Byli jsme lepším týmem. V závěru už Zlín čekal jen na protiútoky a také na to, jestli uděláme nějakou chybu. Soupeř nás nechal hrát a spoléhal na nakopávané balony. Bylo by to kruté, kdyby Beauguel v závěru v gólové situaci hlavičku lépe trefil. Stálo při nás v tomto okamžiku štěstí, protože potom by se už dalo jen těžko něco dělat."

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 1:1 (1:1)

Branky: 41. Beauguel - 16. Navrátil. Rozhodčí: Jílek - Antoníček, Kotalík. ŽK: Pazdera, Gajič - Šumulikoski, Civič, Zajíc. Diváci: 5211.

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Holík (79. Kopečný) - Diop (79. Fantiš), Beauguel. Trenér: Páník.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Machalík (88. Biolek), Daníček, Havlík - Zajíc (90. Rada). Trenér: Levý.