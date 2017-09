Olomouc - Hokejisté Olomouce podlehli v 7. kole extraligy Zlínu 3:4 v prodloužení. Berani po sérii čtyř zápasů bez bodu podruhé za sebou vyhráli. V čase 60:49 rozhodl útočník Antonín Honejsek. Pro Hanáky šlo o druhou domácí porážku během tří dnů. Přišly navíc poté, co předtím dvakrát uspěli s čistým kontem. Dvě trefy vítězů obstaral útočník Roberts Bukarts, další forvard David Šťastný třikrát asistoval.

Olomouc postavila do základní sestavy Ostřížka i slovenskou posilu Mráze. První tutovku měli hosté, když Kubiš zakončil akci dva na jednoho střelou, Konrád však srazil betony včas. Ve třetí minutě už to ale hostům vyšlo: Roberts Bukarts se trefil přesně z kruhu po odrazu puku. Kohouti odpověděli využitou přesilovkou o dvě minuty později, kdy se štěstím srovnal Laš.

Hrál se vynikající hokej nahoru dolů, v němž Olomouc začínala mít převahu. Tu zúročil v 10. minutě úspěšnou dorážkou Burian, když už předtím Kašík chytil velkou Eberleho šanci. V 15. minutě mohly skórovat oba týmy. Nejprve netrefil odkrytou branku domácích Sedláček, na druhé straně ujel Eberle a rozezvučel tyčku zlínské branky.

Druhou třetinu už oba celky pojaly mnohem defenzivněji, až ve 27. minutě vybruslil Kubiš zpoza branky a ohrozil Konráda. V polovině utkání jel po Holcově pasu sám na Kašíka Skladaný, strážce zlínské branky dokázal "tutovku" domácích vykrýt. V početní převaze Hanáků pálil od modré čáry Škůrek a Lašovi při dorážce skočil do střely obránce. V další možnosti se objevil Vyrůbalík, Kašík opět zachránil. Hosté pak dostali šanci hrát přes minutu pět na tři, ale domácí se ubránili.

Ve 42. minutě ujel obráncům Olomouce útočník Kubiš, nad padajícím Konrádem poslal puk do branky a srovnal skóre na 2:2. O minutu později nechali domácí střílet Robartse Bukartse a Ševci šli dokonce do vedení. V 51. minutě však dokázali Olomoučtí vyrovnat, když našel místo nad Kašíkovou lapačkou Ostřížek.

Hanáci mohli jít opět také do vedení, jenže Vlach nedokázala v tísni dorazit puk za Kašíka. Zápas dospěl do prodloužení, v němž si s obranou Olomouce pohrál Honejsek a rozhodl o druhém bodu pro Zlín.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Od nás tam byly špatné začátky první a třetí třetiny, které nás stály bod, nebo možná i dva. Nevyšlo nám to, musíme bojovat a pokračovat dál. Třetí třetina byla u dvou rychlých branek do naší sítě jako přes kopírák s Hradcem Králové. Těžko říct, jestli jsme vypadli z tempa ve druhé třetině, kdy bylo hodně vyloučení. Máme tam v obraně výpadky, které by neměly nastat, je jich zbytečně moc, neustále dotahujeme a stojí nás to spoustu sil. Ale když nedáme tutovku, je to stejné jako chyba při inkasované brance na 2:2. Z těchto dvou domácích duelů jsme určitě chtěli více než bod. Budeme bojovat dál."

Robert Svoboda (Zlín): "Zápas pro nás dopadl dobře - máme dva body. Vstoupili jsme do něj dobře, pak to domácí otočili. Povedl se nám poté rychlý obrat ve třetí části. Hrál se bojovný zápas, kdy jsme samozřejmě rádi za bod navíc. Myslím, že po 60 minutách byla remíza asi zasloužená."

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 3:4 v prodloužení (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Laš, 10. Burian (Eberle, Roman Vlach), 51. Ostřížek (Ondrušek) - 3. Roberts Bukarts (D. Šťastný), 42. Kubiš (Popelka, Okál), 43. Roberts Bukarts (Honejsek, D. Šťastný), 61. Honejsek (D. Šťastný). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Zíka, Klouček. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváků: 4565.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Houdek, L. Galvas, J. Galvas - Buc, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Holec - Ostřížek, B. Mráz, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Padrnos, Žižka, Valenta - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Okál, Popelka, Kubiš - Rihards Bukarts, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.