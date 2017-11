Plzeň - Hokejisté Zlína zvítězili v 26. kole na ledě Plzně 2:1 po prodloužení a připsali si druhou výhru na venkovním stadionu za sebou. Naopak vedoucí tým extraligy ukončil osm zápasů trvající sérii výher. Po bezbrankové první třetině v prostřední části otevřel skóre David Stach, ale v 51. minutě srovnal rovněž při přesilové hře David Šťastný. V čase 61:31 utkání rozhodl Jiří Ondráček.

Hosté vstoupili do utkání opatrně a Indiáni se dlouho přes jejich pečlivou defenzivu nemohli prosadit. Až při přesilové hře v šesté minutě zlínského gólmana Kašíka pořádně prověřila Gulašova rána bez přípravy. Aktivní plzeňský útočník se poté neprosadil ani po krásné individuální akci. Naopak v závěru první třetiny při hře čtyři na čtyři ujela po zaváhání domácí obrany dvojice Popelka s Illem, ale brankář Svoboda dokázal střelu slovenského forvarda vyrazit.

Od začátku prostřední části Indiáni zjednodušili hru a díky lepšímu pohybu si vynutili nápor. Hosty držel Kašík, který reflexivně zasáhl proti teči Hollwega a ve 28. minutě ho po střele Gulaše zachránila horní tyč. Vzápětí při přečíslení dvou na jednoho zakončil Kracík příliš slabě a z protiútoku zahrozil svým pokusem z pravého kruhu Šťastný.

Plzeňský tlak vrcholil po polovině utkání, kdy během početní výhody skvěle zastavil bombu Gulaše Kašík, ale ve 36. minutě krátce po skončení přesilovky pět na tři už nemohl dosáhnout na střelu nekrytého Stacha po nezištné příhře Mertla. Rychle vyrovnat mohl na modré čáře zapomenutý Bukarts, jenž však tváří v tvář Svobodovi vystřelil vedle. Na druhé straně Mertl při přečíslení dvou na jednoho přihrál Kratěnovi, jenž ale zamířil jen doprostřed branky.

Závěrečná dvacetiminutovka kopírovala předchozí průběh. Domácí se tlačili dopředu a Berani čekali na brejky. V 51. minutě navíc zbytečně fauloval Jakub Kindl, což po ideální asistenci Honejska potrestal z mezikruží trefou na 1:1 Šťastný. Následně Sklenička v dobré pozici ztroskotal na Kašíkovi a jeho protějšek Svoboda zlikvidoval šanci Bukartse. Lotyšský útočník sice za chvíli nedisciplinovaností nabídl spolu s Žižkou domácím dvojnásobnou přesilovku, ale Kašík se překonával a Mertl zblízka minul odkrytou branku.

Utkání tak dospělo do prodloužení, v němž bonusový bod zajistil Beranům v 62. minutě po rychlé kombinaci celé zlínské trojice Ondráček.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Naše první třetina nebyla dobrá. Neměli jsme pohyb a neudrželi jsme se na puku. Výkon byl mdlý, nebylo to ono. Něco jsme si o pauze řekli a druhá třetina byla lepší. Dostali jsme Zlín pod tlak, ze kterého pramenily jejich fauly a my jsme dali v přesilovce gól. Třetí třetina od nás nebyla špatná, pohyb byl solidní. Bohužel jsme po chybě inkasovali v oslabení. Pět minut před koncem jsme měli přesilovku pět na tři, tam jsme měli odskočit. Nepovedlo se a to rozhodlo. V prodloužení jsme udělali chybu a soupeř to potrestal. Máme z utkání smíšené pocity. Pokud chceme dál hrát ten náš agresivní hokej, tak musíme hrát celých šedesát minut a nesmíme mít výpadky."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme rádi za dva body. Plzeň hraje výborně. Nám se podařil vstup do utkání, kdy jsme měli dokonce únik dva na nikoho, ale neproměnili jsme ho. Ve druhé třetině domácí výrazně přidali a dostali nás pod tlak. Z toho vyplynuly naše fauly a soupeř jednu přesilovku proměnil. Ve třetí třetině jsme z minima vytěžili maxim a vyrovnali jsme v přesilovce. V prodloužení jsme navíc dali šťastný gól. Je to pro nás další povzbuzení a hlavní podíl je opět na Kašíkovi, který chytal velmi dobře."

HC Škoda Plzeň - Aukro Berani Zlín 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branka a nahrávka: 36. Stach (Mertl) - 51. D. Šťastný (Honejsek, Freibergs), 62. J. Ondráček (O. Veselý, Freibergs). Rozhodčí: Pavlovič, Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 7111.

Plzeň: M. Svoboda - J. Kindl, Jones, Čerešňák, Kvasnička, Moravčík, Kaňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kratěna - P. Straka, Preisinger, D. Kindl - Indrák, Kracík, Stach - Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Valenta, Matějíček, Řezníček, Žižka, Petran - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek - Fryšara, Popelka, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.