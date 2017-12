Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 28. kole extraligy Pardubice 5:2 a ukončili tak sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech s Dynamem. Dvěma góly se na výhře domácích podíleli Jiří Ondráček a Zdeněk Okál, Východočechy od třetí prohry v řadě neuchránily ani dvě branky Petra Sýkory.

Beranům ideálně vyšel vstup do utkání. Ve třetí minutě Dynamo špatně střídalo, díky čemuž se dostal do samostatného úniku Ondráček, zakončit ale skrze faul Jána Sýkory nemohl. Zlínský útočník dostal druhý pokus v podobě trestného střílení, které střelou k tyči proměnil.

Domácí byli nadále nebezpečnější, hrozili především z brejků. Při jednom z něj pálil však Okál příliš vysoko, později Fořt také neuspěl. Pardubičtí poté gestem fair play odvolali možnou přesilovou hru, početní výhodu si hosté zahráli až v závěru první třetiny, vyrovnat v ní ale nedokázali.

Hned po úvodním buly druhé dvacetiminutovky se do další brejkové situace dostal Okál, snažil se ale o přihrávku, která neprošla. Bukarts poté trefil tyč. Zlínští se ale druhé branky dočkali, vyloučení Jána Sýkory potrestal ve 27. minutě pohotově tečující Kubiš.

Krátce po polovině zápasu kapituloval Kacetl potřetí, kdy v čase 30:34 střelu Bukartse bruslí dopravil do sítě puk Okál. Úmysl v podobě kopnutí puku neshledal na této situaci ani videorozhodčí. Dynamo se ale už ve 33. minutě dostalo zpět do hry, to když Kašík podruhé v krátké chvíli chyboval při rozehrávce, tentokrát toho využil Petr Sýkora.

Na ledě se začalo přiostřovat, desetiminutový trest dostal Treille za vystřelení po přerušení hry, shodný osobní trest dostal i Lotyš Freibergs za to, že po francouzském hráči vystřelil pukem. Radost na trestné lavici měl ale větší domácí hráč, na 4:1 zvýšil po úniku Okál.

Do třetí části vstupovali Berani v přesilovce, gólman Kacelt totiž po skončení druhé třetiny dostal dvě minuty za sekání. Dlouho se nic zajímavého nedělo, až pak z ničeho nic začaly Pardubice ještě mluvit do průběhu utkání. Po třinácti vteřinách dvojnásobné početní výhody snížil na 2:4 svým druhým gólem v zápase Petr Sýkora.

Následně měli třetí branku na hokejce hráči Dynama při pokračující početní výhodě či při čtyřminutovém trestu Matějíčka, Berani se ale ubránili. Na konečných 5:2 poté trefou do prázdné branky přes celé kluziště pečetil výhru Zlína Ondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Pomohl nám první gól, ten nás nakopl. Hra nebyla špatná, tlačili jsme, byli jsme dobří na puku a měli jsme dobrý pohyb. Mohl to být klidný zápas až do konce, stupidní vyloučení to ale zkomplikovaly. Naštěstí soupeř nedal na 4:3, to by bylo drama a nevím, jak by to dopadlo. Fauly ke konci byly opravdu hodně zbytečné."

Pavel Marek (Pardubice): "Nepředvedli jsme dobrý výkon, udělali jsme v první třetině chybu, po které měl soupeř trestné střílení a dostal se do vedení. Za stavu 1:0 bylo utkání ještě hratelné, pak ale Zlín odskočil na 4:1. Dali jsme pak sice ještě branku a měli jsme dlouhou přesilovku, hloupě jsme ji ale pokazili."

Aukro Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Ondráček z trest. střílení, 27. Kubiš (O. Veselý, Matějíček), 31. Okál (Bukarts, Honejsek), 36. Okál (Bukarts, Žižka), 60. Ondráček - 33. P. Sýkora (Rolinek), 49. P. Sýkora (Marosz). Rozhodčí: Pešina, Kubičík - Zíka, Jindra. Vyloučení: 5:4, navíc Freibergs - Treille oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 2885.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka, Gazda - Okál, Honejsek, Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Fryšara, Ondráček - Klhůfek, Sedláček, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Ščotka, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Havlík - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Bojko, Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.