Praha - Hokejový obránce Zbyněk Michálek si v šestém zápase za Spartu připsal premiérový gól, moc velkou radost z něj ale neměl. Pražané prohráli doma se Zlínem 1:3 a poprvé od jeho příchodu tak nebodovali. Čtyřiatřicetiletý bek ale uznal, že Zlín dnes v O2 areně vyhrál zaslouženě.

"Zlín byl lepší a zasloužil si vyhrát. Hráli dobrý hokej, chytře a čekali na naše chyby," řekl Michálek novinářům. "Bylo to také o prvním gólu. Říkali jsme si, že kdo dá první, bude mít velkou výhodu, a kdyby se nám to podařilo, nebyli by na tom dobře psychicky, jak se jim teď nedařilo. Bohužel ho ale dali oni," poukázal Michálek na sérii předešlých čtyř zlínských porážek.

Moravané však v polovině utkání Spartě rychle odskočili do dvoubrankového vedení. A do psychické nepohody se tak rázem dostali domácí, z jejichž pohledu má sezona k ideálu také daleko. "Je vidět, že si nevěříme, pořádně si nenahrajeme puk. Je to utrápené a spíše hraní na náhodu. Není tam nikdo, kdo by podržel puk, uklidnil hru a vytvořil šance. Jediná cesta, jak se z toho dostat, je sbírat body, abychom získali sebevědomí. Je vidět, že na mužstvu leží trochu deka," uznal Michálek.

Zkušený obránce s více než 800 starty v NHL si stejně jako jeho spoluhráči dobře uvědomuje postavení Sparty v tabulce. Po dnešní prohře Pražané klesli na deváté místo a od předposledního Litvínova je dělí jen dva body. "Každý vidí tabulku, že jednou se vyhraje a jsme na sedmém osmém místě. A když prohrajeme, tak jsme dvanáctí třináctí. Je to hrozně vyrovnané. Kdybychom dnes vyhráli, měli jsme trošku klid, ale bohužel zase budeme nervózní. A teď nás čekají tři zápasy venku," poukázal Michálek na další program Sparty. "Musíme přivézt nějaké body," řekl.

Rodák z Jindřichova Hradce patřil proti Zlínu mezi nejaktivnější hráče a v 52. minutě snížil v přesilovce na 1:2. Soupeř však dokázal na jeho trefu rychle odpovědět. "Po druhé třetině jsme si říkali, že je ještě dost času. Pak jsme dali gól, ale bohužel jsme rychle dostali na 3:1 a pak už to bylo těžké. Do konce chybělo asi šest minut. Třetí gól nám to ale neprohrál, byla škoda prvních dvou třetin," uvedl účastník olympijských her ve Vancouveru a v Soči.

Nad prohrou Michálek dlouho přemýšlet nechce. "Musíme se z toho poučit, ale zároveň to hodit za hlavu a dívat se dále. Sezona je ještě dlouhá a může se stát plno věcí. Pokud chceme sbírat body a dostat se v tabulce nahoru, tak musíme podávat o hodně lepší výkony," dodal Michálek.