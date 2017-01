Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 38. kole extraligy Hradec Králové 4:1. Zlín tak uspěl ve vzájemných zápasech před domácím publikem posedmé za sebou. Královéhradečtí v novém roce poprvé prohráli, když v pěti předchozích vystoupeních neztratili ani bod. Gól a nahrávku zaznamenali v dresu vítězů útočníci Petr Holík a David Šťastný.

Přesně před 88 lety vznikl zlínský hokejový klub. V rámci oslav nastoupili Berani v retro dresech, navíc před zápasem byl vyvěšen dres legendy tamního klubu a současného trenéra Martina Hamrlíka. Na tento ceremoniál z Montrealu přiletěl i jeho bratr Roman, někdejší hráč NHL.

Úvod slavnostního zápasu se pozdržel o 13 minut, což bylo znát na hře. Hráči byli očividně zmrzlí a šance k vidění nebyly. Domácím vyšla akce v 11. minutě, kdy rána Holíka z mezikruží skončila v síti. Následně se hra trošku otevřela a brankáři měli víc práce. Berani ale svou přesilovku nevyužili. Zato Východočeši ano; Šimánkovu dělovku z kruhu zřejmě ještě tečoval zlínský bek pod horní tyč - 1:1.

Začátek druhé části však opět vyšel Beranům. Popelka svůj únik sice ještě neproměnil, poté ale už střela Šťastného po buly slavila úspěch. Královéhradečtí podnikali dobré akce, jenomže naráželi na skvělého Kašíka. Zákrok proti Newtonově ráně byl proti všem fyzikálním zákonům, neuspěl ani Dej. Ve 39. minutě se dostali Moravané do brejku, Kubiš ale po Bukartsově pasu těsně branku Kacetla netrefil. Podobnou nabídku od stejného hráče ale po buly proměnil Popelka - prázdná branka nešla minout. Dobrou možnost ještě navýšit své vedení měli domácí krátce před sirénou, Okálova dorážka do prázdné branky ale přišla až po písknutí sudího.

Třetí třetinu hráli domácí přesně tak, jak potřebovali. Mountfield se do ničeho nedostával a stále ztrácel dva góly. Naopak hráči z Baťova města mohli své vedení navýšit, několik dobrých možností ale v branku neproměnili. Naději hostům mohl dát Dej, svůj únik ale gólově nezavršil.

Kašík poté čaroval ještě jednou, Newtonovu dorážku do poloprázdné branky lapil vleže. Hosté zkusili v závěru hru bez brankáře, v té ale pečetil na konečných 4:1 Kotvan. Tým, který dnes nesl na hrudi název SK Baťa, tak výhrou nad Východočechy zaznamenal sedmý úspěch z posledních osmi vystoupení na domácím ledě.

Martin Hamrlík (Zlín): "Byli jsme lepší, agresivnější, získali jsme mnoho puků. Kluci do toho dali srdíčko. Byl vidět obrovský rozdíl mezi zápasem v Hradci a dnes, to jsem rád. Cílem bylo nepouštět soupeře do přesilovek, v nichž je dobrý. Závěrem chci poděkovat klubu a fanouškům za neskutečný zážitek na celý život. Moc si cením taky toho, že u toho byla rodina a brácha Roman."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Musím poblahopřát předem Martinu Hamrlíkovi. Nejen k výhře, ale i k tomu, čeho se dnes tady dočkal. Samotný zápas jsme hráli ze začátku asi moc profesorsky. A i když jsme to chtěli ke konci změnit, domácí už byli rozjetí a nešlo to. Soupeř nás ve všem předčil, hlavně byl aktivní na puku."

PSG Zlín - Mountfield Hradec Králové 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. P. Holík (Matějíček), 24. D. Šťastný (Marušák, P. Holík), 39. Popelka (Bukarts, O. Veselý), 60. Kotvan (D. Šťastný) - 19. Šimánek (Štajnoch). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 5:4, navíc Čáp (Hradec Králové) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5129.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Řezníček, Blaťák, Matějíček, Žižka - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Honejsek, Kubiš - Okál, Popelka, O. Veselý - Gago, J. Ondráček, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Hradec Králové: Kacetl - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Bača - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - Köhler, T. Knotek, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.