Hradec Králové - Hokejisté jedenáctého Zlína vyhráli v 51. dějství extraligy na ledě Hradce Králové 3:1 a udrželi si naději na účast v předkole play off. Na desátou Plzeň ztrácejí kolo před koncem dva body. Mountfield po porážce klesl ze čtvrtého na páté místo o bod za Litvínov.

Východočeši nastoupili do zápasu bez nemocného kapitána Bednáře, jenž tak prakticky ztratil možnost usilovat o vítězství v kanadském bodování. V první třetině byli lepší hosté, kteří se perou o postup do předkola. Hradec však dlouho držel brankář Rybár. Překonal ho až ve 14. minutě junior Chytil, jenž zblízka dorazil puk do brány. Vstřelil tak třetí gól v sezoně. Hradec se zvedl až na konci třetiny, měl dvě velké šance, jenže Picard trefil tyč a Šimánek nezvládl v nájezdu bekhendový blafák.

Ve druhé části byli lepší domácí, snažili se o vyrovnání. Jenže zlínský gólman Kašík potvrzoval, že se mu při zápasech v Hradci velmi daří. Ukázal to především ve dvou momentech. Ve 28. minutě objel reprezentant v hradeckých službách Jarůšek bránu, zkusil přelstít Kašíka, ale ten se nedal. Navíc následnou Knotkovu dorážku zastavil skvělým zákrokem.

Podobný pak předvedl ve 33. minutě, kdy pálil tvrdě zblízka Kopta. Navíc Zlín se dostal ve 36. minutě do protiútoku, hosté šli čtyři proti jednomu obránci a Rybára překonal kapitán Veselý.

Třetí část nabídla nový trend. Hradec byl jasně lepší, snažil se soupeře udolat. Prosadil se i gólově. Ve 42. minutě v ponechané výhodě dorazil Jarůšek Picardovu střelu. Domácí byli aktivnější také ve velké bitce, z níž vyšel jako vítěz hradecký Kanaďan Picard. Poté už to byl urputný boj. Hosté šli za třemi body, Hradec se snažil vyrovnat. Velkou šanci měl mladík Pavlík, ale Kašík byl opět pozorný. Ve zbytku utkání Zlín dokázal ubránit hradecké ataky, navíc v power play domácích dal druhou branku v utkání Chytil.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Do zápasu jsme se špatně dostávali. Pak navíc padl první gól, který byl vlastní. Ve druhé třetině nám Zlín ujel po buly, to jsme museli našemu třetímu útoku vyčíst. Oni jeli čtyři na jednoho. Zápas jsme začali otáčet, jenže Zlín hrál velmi dobře do obrany. Kontaktní gól jsme dali až ve třetí třetině, ale víc se nám nepovedlo. Celých šedesát minut jsme neodehráli tak, jak jsme si představovali."

Martin Hamrlík (Zlín): "Za tento zápas bych chtěl poděkovat všem hráčům. Když jsme k týmu přišli, byla to hrůza, ale teď je to jinak. Pomohl nám první gól, pak nás zase podržel Libor Kašík. Navíc jsme vůbec špatně nehráli přesilovky. Proto žijeme do posledního kola. Kdybychom prohráli, byl by to náš konec."

Mountfield Hradec Králové - PSG Zlín 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. Jarůšek (Picard) - 14. Chytil (Říčka, D. Šťastný), 36. O. Veselý (Honejsek, J. Ondráček), 60. Chytil (Ondráček). Rozhodčí: Pražák, Šír - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 5037.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Pavlas, Newton, Štajnoch - Dragoun, Džerinš, Šimánek - Köhler, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Kopta, Nedvídek, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, Řezníček. od 21. navíc O. Horák - Bukarts, P. Holík, Kubiš - D. Šťastný, Chytil, Říčka - J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý - Okál, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.