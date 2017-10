Zlín - Hokejisté Zlín porazili v 16. kole extraligy Liberec 3:2 v prodloužení. Berani dokázali přerušit sérii tří porážek i přesto, že ještě na začátku 58. minuty byl na světelné tabuli stav 0:2. Pak ale snížil Roberts Bukarts a 16 vteřin před vypršením základní hrací doby Ralfs Freibergs. Obě trefy padly při hře Zlína bez brankáře. V čase 63:46 rozhodl útočník Antonín Honejsek. Bílí Tygři prohráli venku osmý z devíti zápasů.

Úvod utkání moc šancí nenabídl, výjimkou byla možnost Ondráčka, ten ale Willovu bránu zblízka přestřelil. Na druhé straně Tygři zlobili z rychlých protiútoků a postupně přebírali iniciativu. Gólu se však diváci na Zimním stadionu Luďka Čajky v prvních dvaceti minutách nedočkali.

Začátek prostředního dějství domácím hrubě nevyšel, naopak Liberečtí si nemohli stěžovat. Nejprve po půl minutě hry z hranice brankoviště dorazil kotouč za brankáře Kašíka Krenželok, načež v čase 21:16 na něj navázal gólem z nulového úhlu Redenbach.

Oklepat se mohli Berani při minutu a půl trvající přesilové hře ve čtyřech proti třem, branku Willa ale ani jednou neohrozili. Snížit mohl poté ve 31. minutě Okál, který dostal nabídku na gól od Sedláčka, domácí útočník ale zblízka trefil jenom beton libereckého brankáře. Nadějně vypadalo i přečíslení Beranů, Ondráček ale nezvládl přihrát.

Start třetí třetiny zase vyšel domácím. Popelka nejprve v úniku nezvládl svůj bekhendový blafák dotáhnout do gólového konce, posléze z výhodné pozice mířil mimo tři tyče i Roberts Bukarts.

Při vyloučení Špačka mohli domácí hrát přesilovku pět na tři, sudí ale přehlédli vysokou hůl v obličeji Šťastného. Zvýšit na rozdíl tří branek mohl v úniku Bartovič, místo gólu ale dostal dvě minuty za seknutí do Kašíka. Početní výhodu si však domácí nezahráli, Freibergs se totiž za svého brankáře mstil.

Severočeši už ve třetí části nikam nespěchali, soupeře ale zároveň do ničeho nepouštěli. Už čtyři minuty před koncem Berani zkusili hru bez brankáře, což se jim vyplatilo! V polovině 58. minuty propálil Willa Roberts Bukarts, další Lotyš Freibergs pak 16 sekund před sirénou dokonal zázrak úspěšnou dorážkou.

Liberec tak ve slibně rozehraném utkání přišel o první tříbodové vítězství venku. A nakonec také o výhru, neboť parádní kombinaci v prodloužení zakončil po ideální Freibergsově nabídce Antonín Honejsek.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Musím pochválit celý tým, že to nezabalil. Těžko jsme se dnes prosazovali, rozhodla ale vůle a trocha štěstí. Je to satisfakce za to, jak jsme nechali body u nich. Moc si vážíme charakteru, jaký ten tým má. Každopádně je potřeba něco udělat s tím, že vždycky dotahujeme, stojí nás to moc sil."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme výborný zápas. Po celý jeho průběh jsme byli o chlup lepší, bojovali jsme naplno o důležité body. Nepodařilo se nám však proměnit šance. A když domácí sáhli k odvážnému tahu, vyšel jim. V prodloužení už to bylo jenom potrestání za to všechno. Každopádně měli jsme navýšit své vedení, je to odraz naší sezony, vybíráme si daň za předchozí úspěšné ročníky."

Aukro Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodloužení (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Roberts Bukarts (D. Šťastný), 60. Freibergs (Ferenc, D. Šťastný), 64. Honejsek (Freibergs) - 21. L. Krenželok (Bulíř), 22. Redenbach (Šmíd). Rozhodčí: Mrkva, M. Novák - Tošenovjan, Hlavatý. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 3443.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Petran, Žižka, Gazda - Okál, P. Sedláček, Fořt - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fryšara, Kubiš - Klhůfek, Popelka, Rihards Bukarts. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner - Bulíř, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Bartovič - Lakatoš, Jašek, Ordoš - J. Stránský, D. Špaček, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.