Zlín - Pohybovat se v horní polovině tabulky je cílem fotbalistů Zlína, kteří v letní přestávce vzhledem ke startu v Evropské lize vydatně posílili hráčský kádr. Trenér Bohumil Páník přivítal v kádru osm nových zkušených fotbalistů a na každé místo v sestavě má dvě varianty.

"Čeká nás pořádná porce zápasů. Přišli zkušení hráči, kteří jsou válečníci. Ti, co zůstali, se výkonnostně k nim posouvají. Nebyly to střely do tmy. Výrazně jsme zvýšili kvalitu," uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Páník.

V letní přestávce přišli do Zlína Petr Jiráček, Lukáš Bartošák, Lukáš Železník, Ubong Ekpai, Pablo Podio, Adnan Džafič a Duval Nzembi. Hostovat v klubu bude Daniel Holzer ze Sparty.

"Výhodou je, že všichni hráči podepsali víceleté smlouvy. Oproti minulosti se změnila situace a není už tak obtížné získat do Zlína kvalitní fotbalisty," poznamenal sportovní manažer klubu Zdeněk Grygera, který ještě usiloval o získání Gina van Kessela ze Slavie Praha.

"Po středeční schůzce v Praze s hráčovým otcem, který dělá synovi manažera, nevidím jeho příchod reálně. Rozcházíme se ze sportovního hlediska," dodal Grygera.

Těsně před startem ligy trenér Páník vyřadil z kádru Lukáše Pazderu, s nímž původně počítal na místo kapitána. Třicetiletý obránce, jemuž vyprší na konci roku smlouva, totiž ještě před jednáním se zlínskými funkcionáři podepsal kontrakt s Baníkem Ostrava.

"V neděli přišel s tím, že jedná s Baníkem. Domluvili jsme se na schůzce v pondělí, kdy situaci probereme. Dali jsme mu stejné podmínky, které mu nabídl Baník. Když se ve dvě hodiny na něčem domluvíme a ve čtyři hodiny to bylo jinak, tak jsem se naštval. Pazdera ví, že to byla jeho chyba. Nyní mu musí pomoci lidé, kteří jej do této situace dostali," uvedl Páník, který měl s Pazderou nadstandardní vztahy.

Pazdera se nyní připravuje individuálně. "Chtěli bychom situaci s Baníkem co nejrychleji vyřešit," tvrdí Grygera.

V přípravě odehráli fotbalisté Zlína osm zápasů a nestačili pouze na Zlaté Moravce (1:2). Kromě výhry v Superpoháru nad Slovanem Bratislava porazili Třinec a Michalovce. V posledních čtyřech utkáních před startem ligy postupně remizovali s Fulhamem, Katovicemi, Dunajskou Stredou a v generálce s Opavou.

"Superpohár hned po dovolené byl obrovsky náročný, neboť se nám nepodařilo kromě Bartošáka a Džafiče doplnit mužstvo. Důležité bylo utkání s Fulhamem. Hráči si proti tomuto týmu uvědomili, co je čeká. Fulham hraje podobným způsobem, jako soupeři, kteří nás čekají v Evropské lize," řekl Páník.

Do ligy vstoupí Zlín v neděli v Liberci. Kromě Pazdery bude chybět ještě Podio, který dostal zápal plic. "Máme ještě některé lehce zraněné hráče, kteří se už zapojili do přípravy. Věřím, že budou k dispozici," dodal Páník.