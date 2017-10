Olomouc - Fotbalisté Zlína získali po remíze 1:1 s FC Kodaň v Evropské lize svůj druhý bod a po třech kolech zůstávají stále ve hře o postup ze skupiny F. Premiérový gól Ševců v soutěži zaznamenal v olomouckém azylu v 11. minutě Dame Diop, dánský mistr však kontroval Ankersenem. Utkání ve druhém poločase na dvacet minut přerušila hustá mlha, po pauze se nakonec na hranici regulérnosti dohrálo.

Zlín udělal po ligovém utkání s Jihlavou tři změny v základní sestavě a jeden z nováčků Traore se už po čtyřech minutách uvedl nebezpečnou ranou těsně nad. Zlín však začal na rozdíl od domácího utkání s Tiraspolem mnohem kurážněji a nakonec i brzy slavil svůj první gól v Evropské lize, když Ekpaiův centr z malého vápna poslal do sítě Diop.

Aktivní Jiráček vedl po čtvrthodině další gólovou zteč, kterou zmařil gólman Andersen. Pak ale v 19. minutě přišlo vystřízlivění: Matič proklouzl hladce středem hřiště, přistrčil míč do strany Ankersenovi, který křížnou střelou překonal Zlámala.

Zlínská euforie opadla, hra se vyrovnala, ale Ševci v závěru půle opět přitlačili. Pohotovou hlavičkou po signálu se ve 44. minutě blýskl Diop, Andersen se však v bráně nenechal zahanbit a vytlačil míč nad.

V druhé půli přibyl hráčům trochu netradiční protivník - na Andrův stadion začala padat mlha, která už po hodině hry vcelku znatelně zhoršovala viditelnost. Ještě chvilku předtím ale velkou možnost promarnil Diop, který po Jiráčkově kontru a centru z levé strany hlavičkoval do boční sítě.

Pak ale hřiště zalila mlha a v 72. minutě po chvilkovém váhání sudí odvolal hráče na čtvrthodiny do šaten. Po krátké pauze se situace mírně zlepšila, přesto se dohrávalo na hranici regulérnosti. Zlín byl v závěru aktivnější a střídající Vukadinovič se prokličkoval i do šanace na rozhodující gól. Byť z ostrého úhlu brankáře Andersena prostřelil, míč se za čáru nedostal.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "To bylo asi naše nejlepší utkání v Evropské lize. Dokázali jsme se Kodani vyrovnat, udělali jsme vše pro to, abychom získali tři body. Znali jsme perfektně jejich způsob hry, neodklonili se od toho a naši hráči na to byli výborně připraveni. Zvládali jsme to proto od první minuty. Bohužel nám jednou prošli středem a byl z toho gól. Kdybychom dali v závěru po průniku Vukadinoviče gól, troufám si tvrdit, že bychom to dohráli. Myslím, že jsem byli o kousek lepším mužstvem. Situace je stále otevřená, kdo dvakrát vyhraje, postoupí."

Stale Solbakken (trenér FC Kodaň): "Jsem velmi spokojený s bodem. Šetřili jsme nějaké hráče a síly na nedělní těžký ligový zápas, proto jsem s výkonem spokojen. Narazili jsme navíc na dobře organizovaného soupeře, který byl asi blíže k vítězství. Podmínky byly ve druhé půli opravdu na hranici únosnosti. V závěru jsem toho moc neviděl. Chtěli jsme to ale dohrát, protože v neděli máme důležitý zápas v lize, a kdyby se to muselo dohrávat, bylo by to složité."

Utkání 3. kola základní skupiny F fotbalové Evropské ligy:

Fastav Zlín - FC Kodaň 1:1 (1:1)

Branky: 11. Diop - 19. P. Ankersen. Rozhodčí: Drachta - Brandner, Kuehr (všichni Rak.). ŽK: Traoré, Mehanovič, Bačo - Kvist. Diváci: 6245.

Sestavy:

Zlín: Zlámal - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Jiráček, Janíček - Ekpai, Traore (86. Železník), Mehanovič (77. Džafič) - Diop (66. Vukadinovič). Trenér: Páník.

FC Kodaň: Andersen - P. Ankersen, Vavro, Lüftner, Bengtsson - Greguš, Kvist - Toutouh, Holse (67. Falk), Matič (82. Amankwaa) - Pavlovič (67. Sotiriou). Trenér: Solbakken.