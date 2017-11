Kodaň - Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole Evropské ligy na hřišti favorizované Kodaně 0:3 a se dvěma body mají dvě kola před koncem už jen teoretickou naději na postup. Nemusí jim stačit ani dvě vítězství. O výhře dánského mistra rozhodl český reprezentant Michael Lüftner, další dva góly přidal Benjamin Verbič. Kodaň po třech remízách vybojovala první výhru ve skupině a potřetí ze čtyř duelů udržela nulu.

Zlín nastoupil v totožné sestavě jako v sobotu proti Bohemians a stejně jako v Ďolíčku předváděl sympatický výkon s neprostupnou obranou. Kodaň se dlouho nemohla vůbec prosadit a fanoušci marně čekali na šance. Až v závěru poločasu zlínská obrana zapomněla na Lüftnera, který po náběhu svých spoluhráčů při standardní situaci zůstal ve vápně zcela sám a proti svým krajanům se prosadil hlavou.

Z Kodaně spadl tlak a začala hrát mnohem lépe. Těsně před poločasem mohl zvýšit Kusk, ale pálil těsně vedle. Zvýšení tak přišlo až chvíli po změně stran. Dlouhý nákop přiklepl Sotiriu Verbičovi a slovinský reprezentant vykouzlil z 20 metrů hezkou technickou střelu, kterou nedal brankáři Dostálovi sebemenší šanci.

Hosté se nevzdali a už za čtyři minuty mohl snížit Vukadinovič, ale v dobré pozici brankáře Olsena neprostřelil. Po standardní situaci pak měl Zlín nebezpečný závar, na jehož konci Mehanovičovu ránu chytil Olsen. Osm minut před koncem se domácí obrana rozevřela, Železník hledal Mehanoviče, ale ten ve skluzu na míč před odkrytou brankou nedosáhl.

V závěru běželi dva domácí hráči sami na Dostála, Amankwaa ho obešel, ale z úhlu trefil jen tyč. Krátce nato ale právě Amankwaa narazil Verbičovi, Slovinec zblízka napálil míč pod břevno a mohl slavit druhý gól v zápase.

Díky prohře Lokomotivu Moskva 1:2 se Šeriffem Tiraspol se tak Kodaň dostala do čela tabulky skupiny F o skóre před Šeriffem. Zlín tak udrží ve hře o postup jen výhry v obou zbylých zápasech. Ale ani ty nemusí stačit, pokud by příště Kodaň vyhrála nad Lokomotivem a následně prohrála s Tiraspolem.

Hlasy po utkání:

Vukadin Vukadinovič (útočník Zlína): "Škoda mé šance. Mohli jsme snížit na 1:2 a pořád bychom měli o co hrát. Dostal jsem od Jiráčka perfektní balon, snažil jsem se to rychle zpracovat a vystřelit, protože gólman rychle vybíhal. Bohužel jsem ho trefil do ruky. Takže Kodaň dál utkání kontrolovala. Je to pro nás krutý výsledek, protože jsme hráli dobře, ale domácí byli produktivní. V Moskvě bylo hotovo v 17. minutě, dnes jsme hráli dobře, ale bohužel jsme dostali gól ze standardky. To nás sráží."

Miloš Kopečný (obránce Zlína): "V Olomouci nás Kodaň podcenila. Dnes už musela vyhrát a bylo to na hřišti vidět. My góly nedali, oni ano. V koncovce se ukazuje kvalita toho týmu. Lüftner tu je první sezonu, takže se musí ukazovat. Dnes se vyvaroval chyb, které dělal u nás. Navíc dal gól, takže dobře pro něj."

Utkání 4. kola základní skupiny A Evropské ligy:

--------

Slavia Praha - Villarreal CF 0:2 (0:1)

Branky: 15. Bacca, 89. vlastní Deli. Rozhodčí: Madden - McGeachie, Mulvanny (všichni Skot.). ŽK: Bořil - Bakambu. Diváci: 18.403.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Hromada (46. Ngadeu), Souček - Sýkora (80. Škoda), Danny (63. Van Buren), Stoch - Necid. Trenér: Šilhavý.

Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Marín - R. Soriano (82. Sansone), Hernández, Trigueros - Fornals (67. Čeryšev) - Bakambu, Bacca (72. Chuca). Trenér: Calleja.

Lokomotiv Moskva - Šeriff Tiraspol 1:2 (1:1)

Branky: 26. Farfán - 41. Badibanga, 59. Brezovec.

Lokomotiv: Guilherme (33. Medveděv) - Ignatěv, Kvirkvelija, Pejčinovič, Lysov - Anton Mirančuk (73. Eder), Alexej Mirančuk, I. Denisov, Tarasov (55. Darinov), Fernandes - Farfán. Trenér: Sjomin.

Tiraspol: Mikulič - Racu, Posmac, Kulušič - Sušič, Brezovec (67. Balimba), Andon, Kendyš, Cristiano (87. Victor) - Badibanga, Jairo (79. De Nooijer). Trenér: Bordin.





Tabulka:

1. FC Kodaň 4 1 3 0 4:1 6 2. Šeriff Tiraspol 4 1 3 0 3:2 6 3. Lokomotiv Moskva 4 1 2 1 5:3 5 4. Zlín 4 0 2 2 1:7 2