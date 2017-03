Karviná - Fotbalisté Karviné udrželi jarní neporazitelnost a dnešním vítězstvím 1:0 nad Zlínem se jako nováček blíží k třicetibodové hranici. Střelcem vítězné trefy byl Jan Kalabiška, který v 52. minutě oslavil debut v karvinském dresu. Zlín naopak už 450 minut neskóroval a popáté v řadě tak ani nemohl vyhrát.

Zlín bez dvou vykartovaných hráčů základu Hnaníčka a Matejova ani v Karviné neukončil své střelecké trápení. Proti aktivně hrajícímu soupeři se v úvodu musel spíše soustředit na defenzívu, jenže domácí několik slibně vyhlížejících akcí, vedených převážně přes Wágnera s Kalabiškou, nedotáhli.

Až v 33. minutě domácí hrotový útočník zacílil po ideálním centru Budinského brankový prostor, ale Wágnerovu hlavičku gólových parametrů před brankovou čárou akrobaticky vykopnul obránce Pazdera. "Bylo v tom štěstí, trefil mě do nohy. Stál jsem ve správný čas na správném místě," řekl Pazdera.

Karviná se prosadila až v nástupu do druhé půle. Moravec v 52. minutě prostrčil míč do uličky Janečkovi a jeho přízemní centr poslal z malého vápna do sítě Kalabiška. "Počkali jsme si na tu kombinaci a vyšlo nám to do gólu," řekl Janečka.

Autor rozhodující trefy už na trávníku dlouho nevydržel, po srážce se Živuličem oba hráči museli z trávníku otřeseni a s krvavými zraněními. Hostující kouč Páník na poslední půlhodinu vyztužil ofenzívu i Beaugelem a hosté stupňovali tlak tak dlouho, až v závěrečné desetiminutovce přišpendlili soupeře před Laštůvkovu bránu. Jenže karvinský gólman s naprostou jistotou řešil střely, centry i závary. "První poločas jsme se nedostali skoro do ničeho. Až ve druhém poločase jsme měli nějaký tlak a nějaké šance v závěru, ale to bylo málo," řekl zlínský obránce Hubáček.

Jedinou stoprocentní šanci si hosté vytvořili až v nastavení. Beaugelovu střelu za překonaným Laštůvkou však odklidil Šisler a Zlínští navzdory velké územní převaze v závěru popáté za sebou odešli z hřiště bez výhry. Karviná naopak už pět zápasů neprohrála. "V závěru jsme byli pod velkým tlakem Zlína. Ale odbránili jsme to, v závěru i trochu se štěstím. Ale důležité jsou tři body, pro nás moc důležitá výhra," řekl Janečka.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Získali jsme velice důležité body a udělali jsme důležitý krok k záchraně. Spokojený můžu být zhruba šedesát minut i s naším výkonem, kterým se nám podařilo navázat na zápas s Boleslaví. Po vedoucí brance jsme se ale zbytečně moc zatáhli, to určitě nebyl záměr. Přesto jsme to takovým enormním nasazením a velkou vůli v závěru ubránili."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "První poločas byl spíše o soubojích, o fotbale moc ne. Začali jsme hrát až ve druhém poločase po změnách v sestavě. Ale to byl náš záměr, že tam budeme postupně posílat ofenzivní hráče. Poslední půlhodinu jsme si vytvořili tlak, ale bohužel nedokážeme skórovat. Když už to vypadalo, že by to tam mohlo spadnout, vykopl to z brány domácí hráč. Bohužel teď prožíváme takové neplodné období, ale věřím, že zase začneme góly dávat a ti naši ofenzivní hráči se probudí."

MFK Karviná - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 52. Kalabiška. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Kříž. ŽK: Wágner - Štípek, Janíček, Diop. Diváci: 3567.

Sestavy:

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Budinský (90. Jovanovič), Panák (82. Duda), Kalabiška (65. Puchel) - Wágner. Trenér: Weber.

Zlín: Dostál - Pazdera (65. Kopečný), Gajič, Jugas, Hubáček - Traoré, Živulič - Vukadinovič, Janíček (60. Beaugel), Štípek (46. Holík) - Diop. Trenér: Páník.