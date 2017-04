Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Zlína prohráli v Jablonci 0:2 a čekání na prvoligové vítězství prodloužili na devět zápasů. Utkání 23. kola na Střelnici gólově otevřel v šesté minutě Ondřej Mihálik, ve třetí minutě nastavení přidal pojistku střídající Bosňan Mirzad Mehanovič.

V tabulce pátí "Ševci" nenavázali na středeční vítězné čtvrtfinále domácího poháru v Liberci a ztrácejí tři body na čtvrtou Mladou Boleslav. Jablonec vyhrál třetí z posledních čtyř zápasů a zůstal sedmý.

"Byl to těžký zápas, hrálo se na obě strany, Zlín nebránil a divákům se to muselo líbit. Vstřelili jsme dvě branky, takže jsme asi vyhráli zaslouženě," řekl na tiskové konferenci trenér Jablonce Zdeněk Klucký. "Stále koukáme na příčky před nás, zbývá sedm kol. Jedeme zápas od zápasu, ze zpackaného podzimu chceme vytěžit maximum teď na jaře," dodal.

Severočeši odolali úvodnímu zlínskému náporu a v šesté minutě otevřeli skóre. Pospíšil nacentroval do šestnáctky, kde dostal hodně prostoru Mihálik a hlavou překonal brankáře Švengera. Nejlepší střelec Jablonce si připsal sedmý ligový zásah v sezoně.

Hosté mohli brzy odpovědět, ale Diop efektním kopem přes hlavu trefil jen horní síť. Do jablonecké branky se poté nevešla ani Jugasova hlavička. Přesnost však chyběla i Severočechům, protože těsně před koncem první půle Mihálik zblízka z voleje přestřelil.

"I gól jsme dostali z obrovské chyby, nahráli jsme soupeři a už jsme to nedokázali dostoupit. Domácí mají herní mančaft, umí hrát fotbal, jsou důrazní, takže jsme je museli vysoko napadat, což nás stálo spoustu sil," uvedl kouč Zlína Bohumil Páník.

Do první větší šance druhé půle se v 51. minutě dostal hostující Vukadinovič, jehož ránu z úhlu vyrazil gólman Hrubý. Na druhé straně měl na hlavě druhou branku střídající Mehanovič, ale zamířil do tyče.

Poté dvakrát zahrozil Fastav. Nejprve Vukadinovičovu dělovku Hrubý vytáhl na roh a z něho Traoré trefil opět tyč. Náskok Jablonce mohl v 70. minutě po rohu navýšit Beneš, ale jeho hlavičku zneškodnil Švenger.

Krátce poté se tvrdě srazili domácí obránce Hanousek se zlínským útočníkem Diopem, který opustil hřiště na nosítkách a byl převezen do nemocnice. "Diopovo zranění mrzí, byla to pořádná rána a byl v bezvědomí. Nyní je v nemocnici. Jsou to nepříjemné věci, porážka mě bolí, ale mě teď bolí víc zranění mého hráče," konstatoval Páník.

Zlínští v závěru zariskovali a na rohový kop poslali i brankáře. Míč se však dostal k Benešovi, který vyslal do sóla Mehanoviče a ten ve třetí minutě nastavení s míčem v poklidu doběhl až do prázdné branky. Jablonec tak v nejvyšší soutěži se Zlínem neprohrál pošesté za sebou.

"Po středečním pohárovém utkání z nás domácí odsávali sílu, až to korunovali druhou brankou. My jsme měli v závěru šanci zprava, kdyby byla přihrávka trochu delší, možná jsme odvezli bod. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli," prohlásil Páník.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Zlín potvrdil, že není náhodně na špičce tabulky, má kvalitní tým, hraje dobře. My jsme ho viděli v Liberci a věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Hrajeme velmi dobře dozadu, celá obrana a nyní jsme potřebovali zlepšit hru dopředu. Bohužel na jaře jsme přišli o útočníky Doležala a Zreláka. Museli jsme v útoku zkusit něco nového a postavili Diviše z Mihálikem. Vyplatilo se to, podařilo se nám vyhrát. Byl to těžký zápas, hrálo se na obě strany, Zlín nebránil a divákům se to muselo líbit. Vstřelili jsme dvě branky, takže jsme asi vyhráli zaslouženě. Stále koukáme na příčky před nás, zbývá sedm kol. Jedeme zápas od zápasu, ze zpackaného podzimu chceme vytěžit maximum teď na jaře."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Z naší strany tam bylo mnoho nepřesností, odevzdávali jsme míč v přechodové fázi. I když jsme to měli dobře rozběhlé, nedokázali jsme to přesně rozehrát na Vukadinoviče, Hanousek to chytil a byl z toho rychlý protiútok. I gól jsme dostali z obrovské chyby, nahráli jsme soupeři a už jsme to nedokázali dostoupit. Domácí mají herní mančaft, umí hrát fotbal, jsou důrazní, takže jsme je museli vysoko napadat, což nás stálo spoustu sil. Po středečním pohárovém utkání z nás domácí odsávali sílu, až to korunovali druhou brankou. My jsme měli v závěru šanci zprava, kdyby byla přihrávka trochu delší, možná jsme odvezli bod. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli. Diopovo zranění mrzí, byla to pořádná rána a byl v bezvědomí. Nyní je v nemocnici. Jsou to nepříjemné věci, porážka mě bolí, ale mě teď bolí víc zranění mého hráče."

FK Jablonec - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 6. Mihálik, 90.+3 Mehanovič. Rozhodčí: Proske - Blažej, Vlasjuk. ŽK: Janíček, Diop (oba Zlín). Diváci: 3122.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman (63. V. Kubista) - Trávník, Pospíšil, Zelený - Diviš (88. Považanec), Mihálik (53. Mehanovič). Trenér: Klucký.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Janíček (63. Štípek), Traoré, Hnaníček (83. Fantiš), Holík - Diop (76. Kopečný). Trenér: Páník.