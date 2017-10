Zlín - Fotbalisté Zlína prohráli v 11. kole první ligy s Mladou Boleslaví vysoko 1:5. Na první domácí prohře "Ševců" v sezoně se podepsalo sedm hluchých minut v prvním poločase, v nichž Boleslav třemi góly otočila výsledek. Vedoucí branku Zlína vstřelil Ubong Ekpai, tři góly hostů dal Golgol Mebrahtu, další přidali Tomáš Přikryl a Matěj Chaluš. Středočeši tak ve Zlíně vyhráli pošesté v řadě.

Svěřenci trenéra Páníka přitom měli vynikající vstup do zápasu a hosty přehrávali rychlostí křídelních akcí. Už ve 3. minutě po levé straně unikl Diop a po jeho centru na zadní tyč vstřelil Ekpai vedoucí branku. O dvě minuty později pro změnu Ekpai z pravé strany našel volného Mehanoviče, který ale hlavou trefil jen břevno. Aktivní domácí si vypracovali i další slibné šance, kterým však chybělo důraznější zakončení.

Jednoznačná převaha Zlín ukolébala, přestal hrát obezřetně v defenzivě a Boleslavští toho využili k obratu. Ve 25. minutě po dlouhém nákopu Fleišmana zaváhali stopeři, k míči se dostal volný Přikryl a pohotově vyrovnal. O tři minuty později Radův trestný kop z pravé strany domácí zadáci podcenili, míč propadl k Chalušovi, který hlavou přidal druhou branku.

Zmar Zlína dokončil ve 33. minutě Mebrahtu, jenž únik po levé straně zakončil střelou k tyči, na kterou brankář Zlámal nedosáhl. Z nepříjemného šoku se Zlín do konce poločasu vzpamatoval, získal územní převahu, ale proti sevřené obraně protivníka se do slibnější šance nedostal.

Po změně stran snaha Zlína o zvrat končila na bezradnosti a nepřesnostech. V pohodě hrající Boleslav toho využila a v 77. minutě udeřila zásluhou Mebrahtua počtvrté. Debakl Zlína dokončil australský útočník třetí brankou deset minut před koncem a ve třicátém utkání v české lize si připsal druhý hattrick.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Propadli jsme v komunikaci, souhře, spolupráci stoperů s brankářem. Začátek jsme měli výborný. Mužstvo jsme měli do první půle laděno útočně, hra dopředu se nám dařila. Ale dostali jsme tři góly. Přitom jsme rychle získali náskok. Měli jsme další situace na vstřelení druhého gólu, kterým bychom soupeři utekli. Utkání jsme si prohráli za sedm minut. Dostali jsme zadarmo první gól po nákopu do trestného území. Inkasovaná branka nám nepomohla a rychle jsme dostali další dvě. Problém byl v obranné činnosti mužstva, kde byl jedinou výjimkou Holzer. Těžko jsme se už dostávali do hry. Jeden hráč nám dal tři góly, protože ho stopeři neuhlídali. To je fotbal, dnes jsme si to vyžrali."

Dušan Uhrin mladší (trenér M. Boleslavi): "Počítali jsme, že narazíme na těžkého soupeře. Opět jsme dostali gól po první chybě, kdy jsme nedostoupili hráče. Jak jsme vyrovnali, tak jsem věřil, že výsledek otočíme a vyhrajeme. Ne 5:1, ale že dáme druhý gól. Nějakou sílu a kvalitu totiž máme. Jen jsme ji v předcházejících kolech neukázali. Všichni hráči se na zápas dobře koncentrovali. Možná bych jen svým svěřencům vytkl, že jsme v úvodu zápasu zbytečně dávali míče na rohy. Soupeř má totiž dobré standardní situace. Potřebovali jsme do tabulky tři body, ty jsme získali."

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:5 (1:3)

Branky: 3. Ekpai - 32., 77. a 80. Mebrahtu, 25. Přikryl, 28. Chaluš. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Vít. ŽK: Ekpai, Diop - Mebrahtu, Stronati, Fabián. Diváci: 3846.

Zlín: Zlámal - Matejov (77. Džafič), Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Traoré (58. Jiráček), Vukadinovič - Mehanovič (63. Železník), Diop. Trenér: Páník.

M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Stronati (85. Magera), Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský (90.+2 Chramosta), Fabián (90.+1 Mingazov)- Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.