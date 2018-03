Zlín - Fotbalisté Zlína v premiéře pod vedením trenéra Vlastimila Petržely prohráli v 19. kole první ligy s Jabloncem vysoko 0:4. Ševci pokračovali v sérii nevýrazných výkonů a z posledních čtyř zápasů si připsali jen dva body. Naopak Jablonec i ve třetím jarním vystoupení pod novým koučem Petrem Radou zvítězil. Branky Jablonce vstřelili vstřelili Vladimír Jovovič, Tomáš Hübschman, Lukáš Masopust a Jan Chramosta.

V sestavě Zlína sáhl Petržela, který vystřídal ve středu odvolaného Bohumila Páníka, ke třem změnám. Oproti nevydařenému utkání v minulém kole v Karviné se v základní sestavě objevili Janíček, Mehanovič a Železník. Nahradili vykartovaného Hronka, nemocného Traorého a jen na lavičce zůstal Ekpai. Naopak kouč Rada vsadil na osvědčenou sestavu z minulého vítězného zápasu na Dukle.

Ševci drželi krok se svým soupeřem jen necelých deset minut. Postupně převzal iniciativu Jablonec a ve 13.minutě se po Hanouskově akci dostal k míči zcela volný Jovovič, na jehož střelu brankář Dostál nestačil zareagovat. Po vedoucím gólu Severočeši zcela ovládli zápas. Soupeře dobře napadali ve středu hřiště a hodně bezradní domácí ztráceli míče většinou už při založení akce.

Jedinou výjimkou byla ve 22. minutě Mehanovičova střela ze dvaceti metrů, kterou brankář Hrubý vyrazil. Druhý gól přidal ve 32. minutě po Jovovičově přihrávce šestatřicetiletý Hübschman a byl to jeho vůbec první ligový gól ve 201. utkání v nejvyšší soutěži. Kouč Petržela se pokusil ještě před koncem poločasu oživit hru dvojím střídáním a ještě v přestávce využil třetí možnost k výměně.

Tah se střídáním ale Petrželovi nevyšel, protože po změně stran v rychlém sledu přidal Jablonec další dva góly. Nejprve po chybě domácích v rozehrávce skóroval v 50. minutě Masopust a o čtyři minuty později potrestal další chybu soupeře po Pernicově akci Chramosta.

Zlín tak z posledních třinácti kol porazil jen dva týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko. Jablonec neporazil už osmkrát za sebou, z toho šest zápasů prohrál.

Hlasy po utkání:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Horší premiéru jsem ve své kariéře nezažil. Nehráli jsme fotbal, byli jsme nedůrazní. Začali jsme sice tak, jak jsme si řekli, ale z toho jsme ustoupili hned po prvním gólu, kdy jsme začali hrát něco jiného. Obránci se navzájem nezajišťují, něco podobného jsem dlouho neviděl. Výsledek nemohl jinak dopadnout. Tady bude kopec práce, hodně se toho musí změnit. Nakopávali jsme míče, což nesnáším. Byl to nohejbal. Kombinačně jsme začali hrát až ve druhé půli. Nevím, zda je to kvalitou hráčů. Já jsem je viděl jen shora na tréninku. V zápase byly všechny chyby vidět. Prohráli jsme naprosto zaslouženě. Někteří hráči mají jižanské manýry, buď to vyjde, nebo nevyjde. Prohráli jsme s lepším mužstvem, než jsme v současné době my. "

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vyhráli jsme nad týmem, který hrál evropskou ligu. Proto jsem spokojen s přístupem a nasazením našeho tým. Měli jsme z utkání po výměně trenéra obavy, jeli jsme do Zlína s velkým respektem, neboť není jednoduchým soupeřem. Na Zlínu bylo vidět, že není momentálně v pohodě. Proto jsme chtěli vstoupit do zápasu hodně aktivně. To jsme splnili do puntíku. Vytvářeli jsme si přečíslení, hlavně po levé straně. Podařilo se nám dát rychle první branku a potom přidal svůj premiérový gól v lize Tomáš Hübschman. I po poločase jsem chtěl, abychom hráli aktivně. Také proto, že domácí vystřídali a zjednodušili hru. Z rychlého brejku jsme dali třetí gól a čtvrtý přišel po vyhrané standardní situaci. Od 75. minuty jsme vyklidili pole a už se soustředili na bránění, což ovlivnilo závěr zápasu."

Fastav Zlín - FK Jablonec 0:4 (0:2).

Branky: 13. Jovovič, 32. Hübschman, 50. Masopust, 54. Chramosta. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Antoníček. ŽK: Matejov, Železník - Pernica, Považanec. Diváci: 2102.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Kopečný (43. Bartošák), Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Jiráček, Janíček, Holzer (46. Ekpai) - Železník, Mehanovič (43. Beauguel). Trenér: Petržela.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek (69. Zelený) - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič (88. Kubista) - Chramosta (79. Doležal). Trenér: Rada.