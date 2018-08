Zlín - Fotbalisté Zlína při debutu kouče Michala Bílka v úvodním kole první ligy otočili zápas s Mladou Boleslaví a doma zvítězili 3:2. Středočeši po gólech Marka Matějovského a Nikolaje Komličenka získali už dvoubrankový náskok, který však dotáhli Zoran Gajič a Róbert Matejov, ve druhé minutě nastavení pak o triumfu "Ševců" rozhodl Jean-David Beauguel.

V sestavě Zlína se z posil objevil pouze stoper Buchta, boleslavský trenér Weber nasadil do hry z nových tváří slovenského brankáře Kamenára a na kraji zálohy Diviše.

Ten byl v sedmé minutě u zrodu prvního gólu. Po Divišově úniku a přesném centru z pravé strany se dostal míč k Matějovskému, jenž přízemní střelou k tyči překonal brankáře Dostála.

Trenér Bílek vsadil při taktice na svůj tradiční rukopis v rozestavení se třemi obránci a třemi útočníky. Zlínská defenziva ale v počátku skřípala a boleslavští fotbalisté se kombinační souhrou dostávali častěji k zakončení, kterému chyběla přesnost.

Zlín dvakrát zahrozil v úvodních dvaceti minutách. Obě možnosti k vyrovnání měl Beauguel. Ve 13. minutě po Džafičově centru z levé strany jeho hlavička těsně minula tyčku, o chvíli později mu tvrdou střelu ze dvaceti metrů chytil Kamenár. V závěru poločasu přišel Zlín o svého kapitána Železníka, jenž si poranil kotník a na jeho místo zaskočila nová posila Poznar.

Právě Poznar oživil svou dravostí po změně stran výkon "Ševců", kteří zpřesnili kombinaci a dostali soupeře pod tlak. Dvakrát v těsném sledu vyrazil brankář Kamenár tvrdé střely Jiráčka, další centrované míče stačila hostující obrana odvrátit. V době největšího náporu Boleslav zaútočila, Hůlkova střela v 64. minutě se odrazila od břevna ke Komličenkovi a ruský útočník míč pohotově vrátil do sítě.

Zlín navzdory nepříznivému stavu nerezignoval. Po třech minutách po rohovém Gajič hlavou vykřesal svým gólem naději na zvrat. Neúnavně bojujícím domácím fotbalistům se podařilo v 81. minutě po tvrdé střele Matejova vyrovnat. Střelu Holíka v poslední chvíli před cestou do sítě ještě vykop obránce Pauschek, ale poslední slovo měl v nastavení Francouz Beauguel, který zblízka dotlačil míč potřetí do boleslavské sítě.

Hlasy trenérů po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): "Jsme maximálně spokojeni. Začátek zápasu nebyl z naší strany ideální. Byli jsme hodně pasivní, dostali rychle gól. Začali jsme hrát až od 15. minuty. Zlepšili jsme se v závěru poločasu a ve druhém to lítalo hodně kolem soupeřovy branky. Když prohráváte 0:2, tak je těžké utkání otočit. Nám se to povedlo. Klíčem k obratu byla zlepšená koncovka. Měli jsme tlak, ale bohužel jsme dlouho netrefovali branku. V závěru jsme přeskupili trochu hru, náš tlak byl ještě větší. Měli jsme spoustu brankových příležitostí, kdy soupeř míč vykopával z prázdné branky. Hodně mě mrzí zranění Železníka, který má problémy s operovaným kotníkem. Uvidíme, jaký bude jeho zdravotní stav."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Bylo to zajímavé utkání. Bohužel pro nás se špatným koncem. Úvod jsme měli výborný, drželi balon, dobře kombinovali. Škoda, že jsme nějakou akci neproměnili v další gól. Zlín po zranění Železníka a příchodu Poznara změnil hru, kterou zjednodušil. Dva silní a vysocí útočníci se rvali s našimi mladými stopery. Bylo to vidět na začátku druhé půle, kdy nás Zlín hodně přehrával. Přitom jsme dali druhý gól. Jenže jsme rychle inkasovali kontaktní branku. To byla rozhodující chvíle utkání. My jsme závary neřešili dobře. Spíše než stoperům přikládám vinu hráčům ve středu pole, kde jsme nestačili míče posbírat a uhrát. Hodně nám v závěru chyběl Matějovský, který už toho měl plné zuby a byl střídán. Proto jsme byli v nastavení potrestáni."

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (0:1)

Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Diváci: 3852.

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (73. Holík) - Železník (38. Poznar), Beauguel, Džafič (71. Hronek). Trenér: Bílek.

M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský (78. Hubínek) - Diviš (61. Mareš), Přikryl (88. Ladra), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.