Zlín - Hokejisté Zlína porazili v zápase 35. kola extraligy Třinec 4:2 a udrželi se tak v elitní desítce. Oceláři naopak mohou přijít o první místo v tabulce. Třinec se na Stadionu Luďka Čajky prosadil až ve třetí třetině za stavu 0:4, duel se mu výrazně zdramatizovat nepodařilo.

Oběma týmům se v minulých kolech dařilo, úvod zápasu byl ale opatrný. Do první výraznější šance se dostali v 8. minutě hosté. Adamský ani Petružálek však pozorného Kašíka překonat nedokázali. Vzápětí se podobná možnost naskytla při přesilovce Kanemu, ani on ovšem neuspěl.

A tak, když se Marušák vrátil z trestné lavice, začali Berani útočit. Okál svoji první příležitost nevyužil, druhou však již proměnil. Marušákovo nahození vypadlo Hamerlíkovi z náručí a důrazný Okál puk doklepl do sítě.

V následujících minutách se tlak Zlína stupňoval, zvýšit mohl Bukarts či po šťastném odrazu puku Ondráček, ani jeden ale neuspěl. Změna skóre přišla až v 18. minutě, kdy po brejku našel mezeru mezi betony hostujícího brankáře Sedláček a připsal si premiérovou trefu v extralize v kariéře.

Zlínští hokejisté v prostředním dějství bránili dvoubrankový náskok a nikam se nehnali. Střely Ocelářů končily u Kašíka, v případě Kaneho po chybné rozehrávce domácího gólmana na tyči. Na druhé straně se do přečíslení dostali Říčka s Bukartsem, zakončit se jim ale přes třineckého hráče nepodařilo.

Oceláři se stěží dostávali do velkých šancí, nedokázal to ani při přesilovce. Naopak při Marušákově vyloučení potrestal chybnou rozehrávku soupeře gólem na 3:0 kapitán Veselý, který tak skóroval poprvé v sezoně. Hned na začátku poslední třetiny Berani zvýšili při přesilové hře na 4:0, když do sítě zapadla rána Bukartse.

Poklidný zápas se ale rázem změnil v 56. minutě. Nejprve Noskovo nahození proletělo až za Kašíka a o 20 vteřin později to bylo již 4:2. Kašíka překonal Irgl. Kontaktní gól mohl následně vstřelit Špirko, jeho pokus ale zastavil Kašík na brankové čáře. I díky tomu tak Zlín vyhrál pátý domácí zápas z posledních šesti.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Navázali jsme na předcházející výsledky, hráči dodržovali to, co jsme si řekli. Snažili jsme být aktivní, navíc si dali góly ti, kteří je dlouho nedali. Jenom škoda toho závěru, kde jsme to zase zbytečně zdramatizovali."

René Mucha (Třinec): "Nezačali jsme špatně, první třetinu jsme byli i aktivnější, ale soupeř nám dal lekci z produktivity. Ve druhé třetině jsme udělali individuální chybu, která nakonec byla rozhodující. Jsem však rád, že ani za stavu 0:4 jsme to nezabalili a vrátili se ještě dvěma góly do hry."

PSG Zlín - HC Oceláři Třinec 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Okál (Marušák), 18. P. Sedláček (Marušák, Blaťák), 38. O. Veselý, 41. Bukarts (P. Holík, Blaťák) - 56. Nosek, 56. Irgl (Adamský, Krajíček). Rozhodčí: T. Horák, Úlehla - Komárek, J. Ondráček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4153.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Řezníček, Žižka, Blaťák, O. Horák - Bukarts, P. Holík, Říčka - D. Šťastný, Popelka, Kubiš - Okál, Chytil, O. Veselý - J. Ondráček, Roman Vlach, P. Sedláček. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Třinec: Hamerlík - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Kania, Jank, Nosek, L. Doudera - J. Petružálek, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Špirko, J. Sýkora - Hrňa, Marosz, Chmielewski. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.