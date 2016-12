Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 31. kole extraligy Plzeň 3:1 a vyšli tak vítězně z boje o 11. místo v tabulce. Západočeši sice na Stadionu Luďka Čajky vedli 1:0, ale domácí ve druhé třetině otočili vývoj zápasu. Zlín tak vyhrál pátý z posledních šesti zápasů a bodově se dotáhl i na desátou Olomouc.

V úvodu zápasu měli více puk na svých hokejkách domácí hráči, do vedení se ale dostat nedokázali. Když v osmé minutě neproměnil svůj samostatný únik Chytil, hned z protiútoku potvrdil pravidlo nedáš - dostaneš Vondráček. Ten se dostal ke střele z mezikruží a otevřel skóre zápasu.

Od této chvíle měli navrch Západočeši. Neuspěl však dorážející Stach, Koreis poté trefil tyč. Domácí se dostali k nebezpečnějším střelám až v závěru první části, Machovského se jim ale překonat nepodařilo.

Na začátku prostředního dějství se dostal do brejku Indrák, ovšem puk za Kašíka nedostal. I nadále pokračovala hra bez větších šancí, až v půli zápasu zvonila tyč domácí branky. Velkou šanci na vyrovnání dostali Berani záhy v podobě 94 sekundové přesilové hry pěti proti třem. Matějíčkovu ránu z kruhu vyrazil Machovský pouze před sebe, kde stál připraven na dorážku Šťastný.

Tlak Moravanů pokračoval při následné klasické přesilovce a i po jejím skončení, což vyvrcholilo dalším gólem. Situace byla zcela podobná jako při gólu prvním, jen tentokráte dorážel Vlach.

Do třetí části vstoupili Indiáni aktivně, ale z několika slibných pozic nedokázali vsítit branku. Dobrou šanci měli při přečíslení tři na jednoho, které ale rozhodčí zastavil svým hvizdem. A tak zase udeřili domácí.

I třetí gól padl po vyražené střele a následné dorážce. Tentokrát pokus Šťastného dopravil do sítě Kubiš. Po brance na 3:1 si vzali Plzeňští oddechový čas, ani ten ale obranu hostů nestmelil.

Indiáni se následně stěží dostávali do gólových příležitostí, pouze jednou si vytvořili setrvalejší tlak. A když hostům nevyšla ani power play, slavili domácí čtvrtou domácí výhru v řadě.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "První třetina byla z naší strany dost nervózní, jelikož jsme si uvědomovali důležitost zápasu. První velkou šanci jsme měli my, ale nedali jsme ji a hned jsme inkasovali. Důležitá byla naše přesilovka pět na tři, při které jsme zápas otočili. Musím kluky pochválit, dnes jsme si to uhráli sami."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vstoupili jsme slušně do zápasu, první třetinu jsme odehráli dobře. Horší byl vstup do druhé, kde Zlín zvýšil aktivitu a využil přesilovku. Soupeř se dostal do vedení a my jsme ve třetí třetině už měli jenom takovou planou snahu. Chybí nám kvalita do útoku, dáváme málo gólů. Netvoříme si ani šance, málo střílíme."

PSG Zlín - HC Škoda Plzeň 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 35. D. Šťastný (Matějíček, Žižka), 37. Roman Vlach (Kotvan, Marušák), 49. Kubiš (D. Šťastný, Kotvan) - 8. Vondráček (Švarc, Čerešňák). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 4111.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Bořuta, Blaťák, Horák - Bukarts, Honejsek, Říčka - D. Šťastný, Chytil, Kubiš - Okál, Popelka, O. Veselý - Ondráček, Roman Vlach, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Slovák, Frühauf, Pulpán - Indrák, Kratěna, D. Kubalík - M. Chalupa, Stach, Lev - Vondráček, Koreis, Švarc - Schleiss, Preisinger, Vracovský. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.