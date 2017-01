Zlín - Hokejisté Zlína zvítězili ve 41. kole extraligy nad Litvínovem 3:1 a po čtvrté výhře z posledních pěti utkání se posunuli na deváté místo před Plzeň. V 54. minutě vstřelil vítěznou branku Petr Holík a 75 vteřin před koncem dovršil výsledek David Šťastný. Litvínov čeká na výhru ve Zlíně na den přesně už sedm let.

Úvod utkání byl opatrný a nebezpečnější byla jen rána Bukartse do boční síťky. Následně v útočné třetině fauloval zlínský kapitán Veselý, Verva si však větší tlak nevytvořila. Zajímavější byla až druhá přesilovka Litvínova, které předcházela velká šance Gerháta, tomu ale Říčka v dorážce do prázdné branky zabránil faulem. Početní výhodu sehráli Severočeši dobře, Pavlík i jeho spoluhráči ale ztroskotali na Kašíkovi.

Do prostředního dějství vstupovali domácí po Pilařově faulu v početní výhodě, ale nevyužili toho. I nadále ale pokračovali v dobré hře a dočkali se prvního gólu. Šťastný ještě v šanci neuspěl, ale za pár sekund se už prosadil Popelka, jehož pokus poslal do vlastní sítě bruslí Trávníček.

Berani se dostávali do šancí i nadále. V největší ale Chytil zblízka Januse nepřekonal. Na druhé straně zase pálil Kubát, ovšem pouze do brankové konstrukce. Před pauzou mohli Moravané zvýšit na 2:0 při skoro dvouminutové přesilovce pět na tři, nedokázali si však vytvořit žádný tlak. Potom udeřil naopak Litvínov. Tři sekundy před koncem druhé části využil srážku Marušáka s Kašíkem Lukeš a vyrovnal na 1:1.

Na začátku třetí části chyboval Kotvan na útočné modré čáře, ale situaci zachránil odpálením puku mimo mantinely Kašík, jenž ale vyfasoval dvě minuty za zdržování hry. Litvínov však nedokázal v přesilovce zahrozit. O pár minut později při hře čtyř proti čtyřem poslal domácí do vedení tečí Holík.

Tři body pro Berany mohl v úniku pojistit Popelka, ale neuspěl. Ovšem v 59. minutě dostal stejnou možnost Šťastný a ten už se nemýlil. Verva zkusila ještě jít kupředu, všechno ale skončilo brejkem Zlína a faulem hostí.

Hlasy trenérů po utkání



Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás to byl těžký zápas už od začátku. Soupeř mě lepší pohyb, byl silný na puku a měl dobré hráče v ofenzivě. Ve druhé třetině jsme se dostali do vedení šťastným gólem. Mohli jsme soupeři utéct v přesilovce pět na tři, která ale z naší strany nebyla dobrá. Završil to gól tři vteřiny do konce druhé třetiny, což bylo velice nepříjemné. Hráče jsme ale povzbudili, snažili jsme se jim říct, jakým způsobem se to dá uhrát. Šťastná teč nás posunula do vedení 2:1 a otevřená obrana nám pak umožnila dát rozhodující gól."

Darek Stránský (Litvínov): "Z naší strany byla vidět vůle, odhodlaní, bojovnost, nasazení a koncentrovaný výkon. My jsme prohrávali, ale bojovností a snahou jsme dali gól do šatny na 1:1. Ve třetí části jsme chtěli podobným stylem zápas dohrát a pokusit se dát gól, nebo to udržet do konce. Bohužel jsme v jedné situaci v před brankovém prostoru zaváhali a dostali jsme gól. V závěru jsme nebyli trpěliví, zbytečně jsme se hrnuli dopředu a zbytečně jsme se vybláznili, z čehož vyplynula šance a následný gól Zlína, který utkání rozhodl. Samozřejmě jsme zklamaní."

PSG Zlín - HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Popelka (Řezníček), 54. P. Holík (Řezníček, Říčka), 59. D. Štastný - 40. Lukeš (V. Hübl, Gerhát). Rozhodčí: Baluška, Müllner (oba SR) - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3944.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Řezníček, Žižka - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Popelka, Kubiš - Okál, Chytil, O. Veselý - J. Ondráček, Honejsek, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík, R. Hrazdira.

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, K. Pilař, Z. Sklenička, F. Pavlík, Frolo - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, K. Reichel, Trávníček - Dufek, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.