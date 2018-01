Mladá Boleslav - Hokejisté Zlína vyhráli v 36. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 po samostatných nájezdech. Berani tak proti Středočechům vůbec poprvé v sezoně zabodovali. V utkání vedli zásluhou branek Zdeňka Okála a Pavla Kubiše už 2:0, ale domácí dokázali vyrovnat díky Lukáši Pabiškovi a Radanu Lencovi. V nájezdech rozhodl Antonín Honejsek.

V domácí sestavě se představila i čerstvá posila, kterou je americký útočník Jordan Samuels-Thomas. První vážnější šance zápasu skončila gólem. Mezi kruhy si najel Okál a přesnou střelou zápěstím prostřelil Růžičku. Za Mladou Boleslav mohl odpovědět Žejdl, ale šanci na samostatný únik mu zmařilo nepřesné zpracování Hanzlíkova pasu na útočné modré.

Bruslařský klub se rozjížděl pomaleji a první vážná šance přišla v polovině úvodní třetiny, kdy v přesilovce pálil nebezpečně z kruhu do Kašíkovy lapačky Klepiš.

Po jejím skončení chybovali domácí se na modré čáře, hosté uháněli ve dvou vstříc Růžičkovi, obětavým návratem a skokem jim ale šanci překazil Eminger. V posledních vteřinách prvního dějství ještě mohl vedení Zlína navýšit Honejsek, ale zblízka tečoval puk jenom do betonů domácího gólmana. Bruslařský klub do kabin vyprovodil pískot publika.

Šokem pro fanoušky pak byl hned úvod druhé třetiny, kdy po půl minutě hry zvýšil na 2:0 pro hosty Kubiš, který byl nadvakrát důrazný v domácím brankovišti. Mladou Boleslav ale vrátil zpět do hry za minutu a půl její služebně nejstarší hráč Pabiška, jehož střela na Kašíkovu vyrážečku skončila v bráně.

Vyrovnání měl na holi Urban, ale jeho střela z mezikruží mířila přesně do postoje zlínského brankáře. Udeřit pak mohlo také na druhé straně, ale Okálův pokus z úhlu skončil jenom na tyči. Domácí měli další velkou šanci dokonce ve vlastním oslabení, kdy se sám na Kašíka hnal Valský, ale tentokrát byla vyrážečka zlínského brankáře připravena.

Mladá Boleslav zahájila třetí třetinu náporem a zlínský gólman si během první minuty připsal hned šest úspěšných zákroků. A domácím se zvýšená aktivita vyplatila. Pabiška vypálil a odražený puk dostal do branky Lenc. Hned vzápětí mohl Beranům vrátit vedení Roberts Bukarts, ale trefil jenom Růžičkův beton.

Na druhé straně se pak do úniku dostal Orsava, Emingerova dorážka následně minula odkrytou branku. Domácí byli při chuti a v další šanci Klepiše zachránilo Zlín břevno. Pabiška pak vytáhl z branky Kašíka, připravil puk pro Hanzlíka, ale hostující brankář se proti jeho střele skokem dostal zpět do brankoviště a šanci zneškodnil.

Hrdinou hostů pak byl znovu Kašík minutu a půl před koncem, kdy našel v lapačce puk po samostatném úniku Musila. V nastavené pětiminutovce měli největší šance Veselý s Honejskem za Zlín, za Boleslav nebezpečně střílel Žejdl, ale branka nepadla. V nájezdech uspěli za hosty Okál, Honejsek a Bukarts, zatímco za domácí se trefil pouze Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Zlínští měli skvělý vstup do zápasu, byl jich plný led a oprávněně vedli. Nechápu náš začátek zápasu. Od 28. prosince jsme nehráli, dobře jsme trénovali, připravovali se na domácí zápas a pak do něj takhle vstoupíme? To nás mrzí. Ale podle mě to už je o hlavách. Protože po gólu na 2:1 jsme ukázali, že hokej hrát umíme. Bohužel jsme si za dobrou půlku zápasu víc než jeden bod nezasloužili. Soupeř byl pak v nájezdech šikovnější a dal hezké góly. My s tím musíme něco udělat, takhle hrát před svými fanoušky nemůžeme."

Robert Svoboda (Zlín): "Podařilo se nám vstoupit do zápasu aktivně, dobře jsme bruslili a celkem brzy jsme se dostali do vedení. Druhá třetina už od nás nebyla dobrá, přesto jsme přidali ještě jeden gól. Od poloviny zápasu ale domácí přidali a od vyrovnání ve třetí třetině jsme už jenom bránili bod, domácí tam měli spoustu šancí a nás podržel skvělý Kašík, který v závěru chytil šanci z úniku Musila a pak vychytal bonusový bod v nájezdech. Dva body z Boleslavi bereme."

BK Mladá Boleslav - Aukro Berani Zlín 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 23. L. Pabiška (P. Musil, Kotvan), 43. Lenc (L. Pabiška) - 4. Okál, 21. Kubiš (O. Veselý, Fořt), rozhodující sam. nájezd Honejsek. Rozhodčí: Pešina, Bejček - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 2551.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, Říha - Orsava, Žejdl, Valský - Klepiš, P. Holík, Pacovský - L. Pabiška, P. Musil, Lenc - Samuels-Thomas, Urban, Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Zlín: Kašík - Ferenc, Matějíček, Nosek, Řezníček, Freibergs, Valenta, Žižka - O. Veselý, Fořt, Kubiš - Roberts Bukarts, Honejsek, Okál - Ondráček, P. Sedláček, D. Šťastný - Klhůfek, Popelka, Fryšara. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.