Zlín - Hokejisté Zlína podlehli ve 22. kole extraligy doma Třinci 1:3 a potřetí za sebou nebodovali. Oceláři se naopak po nepodařeném období zvedají a připsali si druhou výhru z posledních pěti utkání. Svými premiérovými trefami v nejvyšší soutěži k tomu přispěli útočníci Vít Christov a Michal Kovařčík.

Oceláři po porážce 0:4 v Olomouci začali ve Zlíně s velkým nasazením. Už ve třetí minutě měl po Rákosově střele obrovskou možnost otevřít skóre Ondřej Kovařčík, ale Kašíka nepřekonal. V deváté minutě už byl ale domácí gólman při podobné šanci bezmocný. Po střele Michala Kovařčíka se prosadil z dorážky obránce Linhart.

Zlín navazoval na výkon z Hradce Králové, kde podlehl 1:5. V 18. minutě prohrávali Berani už 0:2. Christov po asistenci Polanského vystřelil z pravé kruhu, ránu sice zblokoval Petran, ale jednadvacetiletý útočník Ocelářů pohotově z dorážky skóroval. Ve svém osmém extraligovém utkání si připsal první branku.

Ve druhém dějství se výkon domácích mírně zvedl, ale nejprve mohli hosté přidat třetí branku, ale Berani odolali. Na druhé straně měl po Okálově akci snížení na holi kapitán Veselý, proti jeho ráně ale Hrubec zasáhl betonem.

Prostředním dějství ale jinak moc šancí nenabídlo. První trest slovenští sudí Konc se Štefíkem udělili až ve 37. minutě, kdy šel pykat Chmielewski, ale Zlín se po 43 vteřinách o početní výhodu sám připravil kvůli Freibergsově faulu. V oslabení měl šanci Zlína obránce Žižka, zblízka ale zamířil pouze do Hrubcovy lapačky.

Snížit se podařilo domácím ve 44. minutě, kdy po Okálově parádním pasu lehce skóroval Fořt. Chvíli na to se domácí hnali do další šance, kterou faulem zastavil Linhart. Oceláři se ale v oslabení ubránili a ve 49. minutě udeřil naopak Třinec.

Kofroňovo nahození tečoval mezi Kašíkovy betony Michal Kovařčík, který se dočkal premiérové branky ve svém 29. vystoupení v extralize. Pečetit výhru mohli Oceláři v přesilovce při Honejskově pobytu na trestné lavici, ale přestože se neprosadili, bezpečný náskok do konce utkání uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Nemohli jsme se dostat do zápasu, soupeř první třetinu blokoval střely, vyhrával osobní souboje, my jsme zase chybovali vzadu. Takto se to těžko otáčí. Sice jsme se ve třetí třetině nadechli k náporu, ale šance na 2:2 už jsme neproměnili. Puky se dnes odrážely jinam, než měly. Třinec vyhrál zaslouženě."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za výsledek. Myslím si, že jsme měli parádní nástup do utkání, kdy jsme v první třetině svým pohybem dělali zlínské obraně velké problémy. Nepřidali jsme třetí gól, domácí tak zabrali a vstřelili kontaktní branku. Šance Zlína jsme poté ale otupili a odměnou nám byla zlomová branka. Oproti duelu s Olomoucí jsme zápas zvládli takticky a odbojovali jsme jej."

Aukro Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 44. Fořt (Okál) - 9. Linhart (M. Kovařčík), 18. Christov (Polanský, Dravecký), 49. M. Kovařčík (Kofroň, M. Doudera). Rozhodčí: Konc, Štefík - Šefčík (všichni SR), Kis. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3783.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka, Petran - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Kubiš, Fryšara, Illo - J. Ondráček, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, D. Musil, M. Doudera, Adámek, Jank, Bartko - Irgl, Marcinko, Rákos - Cienciala, Mikulík, Chmielewski - Dravecký, Polanský, Christov - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.