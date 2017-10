Zlín - Fotbalisté Zlína vydřeli v utkání 10. ligového kola s Jihlavou výhru 2:1. Vysočina vedla od 13. minuty po trefě Davise Ikauniekse, v 74. minutě ale srovnal Dame Diop a ve třetí minutě nastavení dokonal obrat z penalty střídající Lukáš Železník. Zlín tak vyhrál čtvrtý z pěti domácích zápasů této ligové sezony, naopak Jihlava venku ještě nebodovala a spadla o skóre na poslední místo tabulky.

Přestože favoritem byli domácí, od úvodu hráli lépe hosté. Jihlavský brankář Hanuš chytil Ekpaiovu hlavičku a z bleskurychlého protiútoku se podařilo Vysočině skórovat. Až za obranu se ve 13. minutě dostal Ikaunieks, který si zpracoval brankářův výkop a po chytrém lobu rozvlnil síť za zlínským gólmanem.

Jihlavu vstřelená branka nastartovala a zaskočený Zlín se bránil. Defenziva domácích s potížemi odvracela rohy a Dostál několikrát hasil nebezpečí před svou brankou. Pořádně horko bylo domácímu gólmanovi zejména, když se v pokutovém území dostal ke střele Ikaunieks a taky Fulnek.

Bezzubému Zlínu se vůbec nedařilo a Hanuš byl v úvodu téměř bez práce. Neuspokojivý výkon donutil domácího trenéra Páníka k poločasové změně v sestavě, Vukadinoviče nahradil čerstvý Džafič.

Druhou polovinu začal Zlín lépe a vytvářel si optický tlak. V šanci byl ale znovu jihlavský Ikaunieks, který ztroskotal na obraně. Zvýšit mohl i Dvořák, jenž se dostal ke střele z bezprostřední blízkosti, ale minul.

Vysočina se postupně zatahovala, ovšem stála byla nebezpečnější a Urblík protáhl Dostála. Po Hanušově zaváhání v rozehrávce to zkusil domácí Ekpai, ale jihlavský brankář se stihl vrátit zpět na své místo.

Až v 74. minutě se domácí dočkali. Kolmici skrz pokutové území narýsoval Kopečný, který přesně našel Diopa a ten u tyče uklidil přihrávku za Hanušova záda.

Zlínští ožili. Traoré utekl po pravé straně a hledal neobsazeného Diopa, který ale tentokrát nedokázal zakončit. S přibývajícími minutami "Ševci" nadále zvyšovali obrátky. Džafič hledal centrem Diopa, zakončit se pokusil Železník, jenže brankář Hanuš držel Jihlavu.

Už v nastavení po Rosově zákroku v pokutovém území na Džafiče ale dostal Zlín výhodu pokutového kopu. K penaltě se postavil Železník a rozhodl, i když Hanuš si na míč sáhnul. "Ševci" se tak vítězně naladili na čtvrteční pokračovaní skupiny Evropské ligy s Kodaní.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Pozitivní je, že jsme to utkání dokázali převrátit a máme tři body. Špatný byl ale výkon v prvním poločase. Hráčům chyběl pohyb a o poločase jsme provedli první výměnu. Mohlo jich klidně ale být i pět nebo šest. Hráči si vyslechli kritiku a ve druhé půli bylo vidět více aktivity. Je to kruté pro Jihlavu. Hráči byli naučení na jiný rytmus a po reprezentační pauze nedokázali přepnout. Dnes je v lize každý zápas těžký. Pomohlo nám i štěstí."

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Duel má pro nás nepříjemnou příchuť. První poločas jsme sehráli dobře takticky a dali jsme gól z brejku. Ve druhé půlce jsme pokračovali. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku Dvořákem. Byli jsme dobře připraveni na Zlín a mrzí to. Je to velká škoda, protože kluci odvedli slušný výkon. Nezvládli jsme závěrečné minuty. Proto to dopadlo, jak to dopadlo."

Fastav Zlín - Vysočina Jihlava 2:1 (0:1)

Branky: 74. Diop, 90.+3 Železník z pen. - 13. Ikaunieks. Rozhodčí: Nenadál - Hrabovský, Flimmel. ŽK: Jiráček, Džafič - Popovič, Krejčí, Rosa. Diváci: 4056.

Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek (52. Traoré), Jiráček, Vukadinovič (46. Džafič) - Mehanovič (81. Železník), Diop. Trenér: Páník.

Jihlava: Hanuš - Nový, Tlustý, Krejčí, Mišůn - Vaculík - Fulnek, Dvořák (70. Rabušic), Urblík (88. Rosa), Popovič (83. Novotný) - Ikaunieks. Trenér: Kopecký.