Zlín - Hokejisté Zlína prohráli bez vstřelené branky i druhý domácí zápas v nové sezoně, když ve 4. kole nestačili na Brno. Mistrovská Kometa o své výhře rozhodla ve druhé třetině, ve které třikrát skórovala. Zlín tak prohrál potřetí za sebou a klesl na třinácté místo v tabulce. Brno je třetí. Čisté konto udržel Karel Vejmelka.

Zlín v úterý nezvládl koncovku utkání v Liberci a kouč Robert Svoboda na to reagoval změnami v sestavě. Do hry se navíc zapojili uzdravení Honejsek a Klhůfek. Úvodní minuty ale Zlín těšit nemohly. Úřadující mistři si vytvořili jednoznačnou převahu. Obrovské možnosti Tomáše Svobody a Vincoura vychytal parádní Kašík, jenž čaroval i nadále při vyloučení Matějíčka.

V 9. minutě měli hodně práce rozhodčí. Hromadná bitka zastavila hru téměř na deset minut, během nichž sudí rozdali celkem jedenáct menších trestů a zlínského Robertse Bukartse poslali do kabiny s trestem do konce zápasu.

Ze součtu celého vyšla početní výhoda Komety, zlínský fantom v brance ale byl opět proti tomu, aby šli Brňané do vedení. Následně ve vyhroceném utkání se nechal unést i Erat, který faulem kolenem nabídl početní výhodu i pro Zlín. I v té hrozili hosté, Káňa svůj brejk brankou ale nezakončil.

Závěr už tak zajímavé úvodní dvacetiminutovky stál také za to. Popelka docílil branky, v obrovském ruchu ale nebyl slyšet pískot čárových rozhodčích, kteří místo vedení poslali Berany do čtyř za příliš mnoho hráčů na ledě.

Úvod prostředního dějství patřil znovu a jenom Brnu. Zaťovič ještě neuspěl, ve 24. minutě už Kometa šla do vedení. Během toho, co Zlínští reklamovali šest hráčů Brna na ledě, se nikým nekrytý Vojtěch Němec dostal až před Kašíka, kde našel skórujícího a taktéž osamoceného Malleta.

Vyrovnat mohl při vyloučení Zohorny opět Popelka, to by jeho dorážka musela jít však nad beton Vejmelky. Na druhé straně Berani ubránili oslabení, hned po jeho skončení ale inkasovali podruhé. Eratovi dorážka příklepem sedla náramně.

Uběhla minuta a v čase 38:18 to bylo už o tři branky. Opět vyražený puk Kašíkem doklepl za jeho záda Zohorna.

Třetí část moc atraktivity nenabídla, Brňané hlídali své vedení a Berani se velmi zoufale o něco pokoušeli. Důkazem toho byl čtvrtý gól hostů v 51. minutě. Vincour se řítil sám na Kašíka, jenomže ten ho vychytal. Zlínská obrana však nechala svého brankáře ve štychu a Vincour dostal možnost ještě v poklidu dorazit svůj pokus - 0:4.

Blízko páté branky byl i Nahodil, po jeho střele do prázdné branky už dokonce sudí přerušili hru, nakonec ale brněnský forvard vymezený prostor pro skórování minul.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Byli jsme na tom dobře první třetinu, jenomže vyloučením Bukartse se nám to celé rozbilo. Klíčový hráč dostal trest do konce zápasu, navíc nám do přesilovek chybí Nosek. Brno po prvním gólu jasně kralovalo."

Petr Haken (Brno): "Musím pochválit celé mužstvo, po tom domácím utkání s Boleslaví jsme odehráli parádní zápas. Trpělivostí jsme se dostali do trháku ve druhé třetině, která rozhodla. Od té doby jsme byli lepší. Všichni hráči včetně (brankáře) Karla Vejmelky mají velkou pochvalu."

Aukro Berani Zlín - HC Kometa Brno 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Mallet (V. Němec, H. Zohorna), 38. M. Erat (T. Svoboda), 39. H. Zohorna (Gulaši), 51. Vincour. Rozhodčí: T. Horák, Hradil - Frodl, Ganger. Vyloučení: 10:10, navíc Roberts Bukarts (Zlín) do konce utkání. Bez využit. Diváci: 4132.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Padrnos, Žižka - Rihards Bukarts, Sedláček, O. Veselý - Roberts Bukarts, Honejsek, Kubiš - Okál, Popelka, D. Šťastný - J. Ondráček, Matouš Kratochvíl, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - Erat, J. Hruška. T. Svoboda - Vincout, Nahodil, Zaťovič - H. Zohorna, V. Němec, Mallet - Haščák, Dočekal, J. Káňa. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.