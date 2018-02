Zlín - Fotbalisté Zlína na úvod jara doma remizovali 1:1 s Duklou, kterou v první lize neporazili posedmé za sebou. Hosty v 62. minutě poslal do vedení Daniel Tetour, v 73. minutě vyrovnal Petr Hronek. Za bezbrankového stavu brankář Dukly Filip Rada zneškodnil penaltu Mirzadu Mehanovičovi. Pražané se ani na devátý pokus nedočkali venkovní výhry v této sezoně nejvyšší soutěže.

Už v páté minutě se do vyložené příležitosti dostal Tetour, ale v pokutovém území selhal a přestřelil Dostálovu branku. Na druhé straně se zpoza šestnáctky dostal ke střele Jiráček, jenže jeho střelu Rada pohodlně lapil.

Zlínští působili čerstvějším a aktivnějším dojmem. Jejich dvě slibně vypadající šance zastavil ofsajd a obrana soupeře si poradila i s dalšími útočnými výpady "Ševců". A tak přišla řada i na Duklu. Miloševič se opřel do míče z velké vzdálenosti a vystrašil Dostála.

Bezbrankový stav mohl změnit Holenda v 56. minutě, ale Dostál jeho hlavičku reflexivně vyrazil. Vpřed tak vzápětí vyrazili domácí a sudí odpískal pokutový kop, když Podaný loktem ve vápně srazil Vukadinoviče. Míč si postavil na penaltu Mehanovič, jenže jeho zakončení k tyči brankář Rada vystihl.

Dukla zlínské zaváhání brzy potrestala. V 62. minutě Podaný posadil míč na hlavu Tetoura a ten se zblízka nemýlil. Zvýšit mohli Holík nebo hlavičkující Holenda, ale Dostál domácí tým podržel.

Hru Zlína oživil střídající Ekpai. Po jeho odraženém centru to zkusil Traoré, kterého ale ještě vychytal Rada. V 73. minutě už se domácí dočkali. Mehanovič se neukvapil, posunul míč na Ekpaie, který nacentroval na nabíhajícího Hronka. Ten už neměl problém umístit míč k tyči.

Domácí po brance na 1:1 nadále okupovali šestnáctku Dukly. Aktivní Ekpai po rohu málem ještě překvapil brankáře Dukly, který na poslední chvíli vytáhl míč nad břevno. Pod tlakem hrající Pražané ale odolávali a Fastav se jen složitě dostával do dalších šancí. Zlínským fanouškům zatrnulo v nastavení, když se hostům podařilo dostat míč do sítě. Pomezní rozhodčí však odmával ofsajd.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Zůstali jsme za očekáváním. Dukla nás dokázala vyvést z tempa a my se do něj dostali jen, když jsme srovnali na 1:1. Museli jsme do hry dát nejhernější hráče. Příchodem dvou hráčů jsme to dokázali zvrátit, Ekpai a Traoré přinesli do hry oživení. Nedali jsme penaltu, v závěru jsme dostali gól z ofsajdu. Někteří hráči neodvedli to, co dokazovali třeba v přípravě. Máme přetlak na křídlech, v útoku nám to chybí. Mehanovič v přípravě všechny penalty kopal a proměnil, tentokrát brankář zvolil stranu a penalta byla v ideální výšce pro něj. Ekpai od úterý trénoval naplno a když šel do hry, oživil ji a vytvářel na soupeře tlak."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "První poločas se hrálo dost opatrně na obou stranách. Oba týmy měly jen po jedné šanci. Ve druhé půli nám zatrnulo, když Zlín kopal penaltu, ale Rada ji chytil. Chtěli jsme toho využít a povedlo se. Poté jsme ale přistoupili na hru Zlína, z čehož vyplynula branka. Remíza tomu utkání sluší. Neměli jsme v zápase na víc, abychom si zasloužili výhru. Dnes to byl nejhernější zápas, co jsme se Zlínem zatím sehráli. Je to proti tomuto soupeři vždy těžké. Mají jednoduché a efektivní mechanismy."

Fastav Zlín - Dukla Praha 1:1 (0:0)

Branky: 73. Hronek - 62. Tetour. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Dresler. ŽK: Ostojič (Dukla). Diváci: 3024.

Zlín: Dostál - Kopečný (67. Ekpai), Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič (82. Džafič), Hronek, Jiráček, Holzer - Mehanovič - Beauguel (46. Traoré). Trenér: Páník.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bilovský, Holík (84. Doumbia), Tetour - Brandner (74. Djuranovič), Holenda, Koreš (89. Schranz). Trenér: Hynek.