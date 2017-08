Zlín - Fotbalisté Zlína ve čtvrtém kole první ligy porazili Karvinou 1:0 po zlepšeném výkonu ve druhém poločase. Jedinou branku vstřelil v 65. minutě Ubong Ekpai, k výhře výrazně pomohl i brankář Stanislav Dostál. "Ševci" doma i podruhé v této sezoně naplno bodovali. Karviná z posledních sedmi zápasů venku získala jen bod.

"Fotbal je o gólech. My jsme jej bohužel z vypracovaných šancí dát nedokázali, soupeř naopak ano. Proto jsme prohráli," řekl trenér Karviné Jozef Weber.

Ve středové řadě Zlína se po uzdravení v prvoligové premiéře představil argentinský záložník Podio. Ani jeho přítomnost ale výrazněji nepomohla vtisknout "Ševcům" herní tvář.

"Pro mě bylo hodně důležité toto utkání z pohledu způsobu hry, který dokázali hráči zvládnout. Což je pro mě důležité směrem k pohárům. Středová řada hrála poprvé v tomto složení. Brankář Dostál ukázal reakci, výkonnostně jde nahoru," uvedl kouč Zlína Bohumil Páník.

Domácí fotbalisté se po celý úvodní poločas trápili. Jejich kombinační souhra končila většinou ještě před hranicí šestnáctky. Jedinou výjimkou byla akce v osmé minutě, kdy Podio rozehrál z pravé strany přímý kop, po němž Ekpai hlavou trefil přímo náruč brankáře Berkovce.

Karviná spoléhala na jednoduchou kombinační souhru prokládanou rychlými protiútoky. V 11. minutě domácí brankář Dostál dvakrát zachránil svůj tým od pohromy. Poprvé po rohovém kopu stačil vyrazit jen konečky prstů Kalabiškovu střelu nad břevno. Vzápětí po dalším zaváhání domácích zadáků Dostál vyrazil nohou střelu Hoška z bezprostřední blízkosti.

Další šanci ke skórování připravil ve 23. minutě Štěpanovský, který se protáhl mezi třemi zadáky soupeře, jeho přihrávku ale Wagner nestačil přesně zakončit.

"Dneska naší hře chyběl gól. Moje hlavička měla jít do země a k tyči. Oproti zápasu na Bohemce jsme hráli po zemi. Nehráli jsme špatně, gól nemusel padnout. Zlín trochu více držel balon, ale nebezpečný nebyl. Dostal se do jedné šance a dal gól. My jsme měli více brankových šancí," prohlásil útočník Karvíné Tomáš Wágner.

Zlín se z herního útlumu probral po změně stran. Zvýšil agresivitu, křídelními akcemi dostal protivníka pod tlak. V 56. minutě Jiráčkovu dělovku ze dvaceti metrů Berkovec jen s námahou vyrazil. Převahu Ševci zúročili v 65. minutě, kdy Holzer unikl po levé straně, z jeho centru Ekpai přeskočil obránce Eismanna a hlavou otevřel skóre utkání.

"Chtěli jsme ve Zlíně bodovat. V prvním poločase jsme si vytvořili ze standardních situací několik slibných šancí. Ve druhém se Zlín dostal do tahu. Inkasovali jsme hloupý gól. Ekpai měl dobrý výskok, těžko se jej bránilo," poznamenal obránce Karviné Pavel Košťál.

O tři minuty později po Ekpaiově centru střídající Džafič ve vyložené šanci přestřelil branku. Karviná nerezignovala, k zakončení se dostali střídající Budínský, Wagner a Kalabiška. Jejich šance na vyrovnání však zlikvidoval brankář Dostál. V závěru mohl pojistit výhru Zlína Železník, jenž po sólu netrefil branku.

"Bylo to týmově ubojované. Minulý zápas se nám to moc nepodařilo. V prvním poločase jsem si hodně zachytal. Ve druhém jsme Karvinou pustili do šancí až ke konci," konstatoval brankář Dostál.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Změnili jsme trochu rozestavení. Dali jsme do sestavy více herních hráčů, abychom eliminovali výšku a agresivitu soupeře. V první půli se nám to nepodařilo. Několikrát jsme si situaci zavařili. Ve druhém poločase jsme si řekli, že od toho odstoupíme. Museli jsme být trpěliví, abychom si držením míče vytvářeli prostory a soupeře více unavili. To se nám podařilo, dali jsme branku a měli jsme několik dalších situací. Pro mě bylo hodně důležité toto utkání z pohledu způsobu hry, který dokázali hráči zvládnout, což je pro mě důležité směrem k pohárům. Středová řada hrála poprvé v tomto složení. Brankář Dostál ukázal reakci, výkonnostně jde nahoru."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Fotbal je o gólech. My jsme jej bohužel z vypracovaných šancí dát nedokázali, soupeř naopak ano. Proto jsme prohráli. V první půli bylo utkání vyrovnané, soupeři jsme se vyrovnali herně a malinko i v ofenzivě. Ve druhé půli byl Zlín aktivnější. Dostal nás pod tlak a z toho vyústil inkasovaný gól. Chtěli jsme s výsledkem v závěru něco udělat, ale nebyli jsme produktivní. Hráli jsme hodně otevřený fotbal a soupeř chodil do protiútoků. Naše hra byla lepší než na Bohemians. Fotbal měl vyšší úroveň. Bohužel výsledek zůstal stejný."

Fastav Zlín - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 65. Ekpai. Rozhodčí: Marek - Arnošt, Horák. ŽK: Gajič - Šisler. Diváci: 3925.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák (63. Džafič) - Ekpai, Jiráček (88. Bačo), Traoré, Podio (90. Železník), Holzer - Diop. Trenér: Páník.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský 76. (Ramírez), Panák (60. Budínský), Kalabiška (85. Vondra) - Wágner. Trenér: J. Weber.