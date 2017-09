Zlín - Hokejisté Zlína se po absenci v minulém ročníku chtějí ve své jubilejní 50. sezoně v extralize vrátit do play off. Vyrovnat se Berani musí především s odchodem ofenzivní opory Petra Holíka do Čerepovce do KHL a ke kanonýrovi Richardsovi Bukartsovi přivedli jako posily dva jeho krajany - do útoku jeho mladšího bratra Rihardse a do obrany Ralfse Freibergse.

"Podařilo se v posledních týdnech posílit kádr, budeme sázet na mladší hráče. Chceme hrát agresivnější hokej, do toho nám zapadají tři tvořiví Lotyši, všichni tři chtějí hrát s pukem," řekl na tiskové konferenci nový generální manažer Zlína Martin Hosták.

Zlín poprvé po osmi sezonách letos chyběl ve vyřazovacích bojích a hrál jen skupinu o umístění. Vybojovat chce minimálně předkolo play off. "Je to pro nás nejdůležitější cíl. Poté se případně uvidí, v jakém stavu a v jaké formě tým bude," doplnil Hosták.

Vedle Holíka odešel také další útočník Robert Říčka do Sparty, z obrany zamířil Slovák Oldrich Kotvan do Mladé Boleslavi, kariéru musel ukončit pro zdravotní problémy Miroslav Blaťák a skončil také Jiří Marušák.

Vedle Freibergse (Dinamo Riga) a Rihardse Bukartse (Springfield) přišli také zadáci David Nosek (Třinec), Tomáš Valenta (Zvolen) a forvardi Radoslav Illo (Missouri) a Pavel Klhůfek (Zvolen).

Otazník visí nad osmnáctiletým útočníkem Filipem Chytilem, jehož v červnu v NHL draftoval v prvním kole na 21. pozici New York Rangers a podepsal s ním tříletou nováčkovskou smlouvu. "V reprezentaci si přivodil zranění, které léčí v Americe. Každopádně chystáme variantu bez něj, pokud by ve Zlíně byl, byl by to pro nás bonus," řekl Hosták.

"Ale když si vezmeme jeho vytížení... Kdyby si ho Rangers nenechali a dali nám ho do Zlína, tak to bude nejdříve v říjnu. Poté v listopadu by byl na kempu reprezentace dvacítek a v prosinci na mistrovství, pokud by byl samozřejmě nominovaný," doplnil generální manažer.

I přes nejistotu s Chytilovým působením vyjádřil sportovní manažer Jiří Šolc spokojenost s tím, jak široký kádr se podařilo vybudovat. "Na soupisce máme přes 35 hráčů včetně hráčů z Přerova. Je to takřka spolupráce A-týmu a farmy," nastínil Šolc spolupráci s prvoligovým celkem.

"Kádr je nachystaný a co se týče posil, doufáme, že ofenziva by mohla být v tomto směru dobrá. Jediné zranění nás trápí u Antonína Honejska, který si ho přivodil v posledním přípravném zápase v Jihlavě," podotkl hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.

Podle Hostáka se podařilo přes léto vylepšit také finanční situaci klubu. "Snad dá se říci, že až definitivně. Ještě ale nadále hledám dva jednatele klubu, kteří by měli rozšířit manažerskou kvalitu. Předchozí vedení totiž podle mého na některých věcech dost šetřilo," dodal Hosták.