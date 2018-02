Zlín - Fotbalisté Zlína by rádi na jaře zopakovali šesté místo z minulé sezony, které bylo dosud jejich ligovým maximem. Po podzimu ztrácejí z deváté příčky na šesté Teplice tři body a trenér Bohumil Páník věří v posun. Pomoci má i to, že tým má oproti podzimu lepší vnitřní soudržnost.

"Kdybychom vyrovnali naše rekordní umístění, tak by to bylo výborné. Zároveň se soustředíme i na pohár, kde se chceme dostat co nejdál. Teď jsme ve čtvrtfinále. Stačí vyhrát tři zápasy," naznačil trenér Páník na tiskové konferenci, že by rád obhájil i triumf v poháru, který Zlín loni posunul do Evropské ligy. "Je to taková říše snů, ale za tím se má jít. Člověk si má plnit sny a my je chceme plnit na hřišti dobrými výkony," dodal zlínský kouč.

Ševci už na jaře nebudou hrát v Evropě, a tak přes zimu zúžili kádr z 25 na 22 hráčů. Klub opustili po skončení smluv Milan Švenger a Dame Diop, na hostování zamířili Robert Bartolomeu, Pablo Podio a Libor Holík. David Štípek je na testech ve Vietnamu. Do týmu naopak přišli útočník Pavel Vyhnal z Vlašimi a stoper Jonathan Bijimine z řecké ligy.

"Do zimní přípravy jsme měli k dispozici i kluky z dorostu. V kádru zatím zůstává Patrik Slaměna. Měl velice dobrou zimní přípravu, adaptoval se na mužský fotbal a může být jedním z příslibů do budoucna," řekl sportovní manažer Zdeněk Grygera.

Během podzimu a zimy se také zlepšily vazby a vztahy uvnitř týmu, což by se mělo projevit i na hřišti. "V týmu máme dnes devět cizinců a sedm národností. Od léta jsme si na sebe ten první půlrok zvykali. Řekl bych, že si to začíná sedat, začíná platit heslo: Respektuj a budeš respektován. Ze vztahových vazeb pak vzniká i týmovost, týmový výkon. Hráči si uvědomují, že když budou hrát týmově, sami vyniknou," řekl Páník.

Dobrou atmosféru v kabině potvrzuje i zkušený univerzál Josef Hnaníček. "Atmosféra v kabině je výborná. S klukama si rozumíme, v kabině je teď více srandy, což je dobře. V přípravě jsme se utkali s výbornými soupeři. Se soustředěním v Turecku jsme byli spokojení. Každý den jsme hráli na přírodní trávě, měli jsme výborné zázemí, hotel, regeneraci. A teď už se těšíme na ligu," dodal Hnaníček.