Letecký výrobce ZLIN AIRCRAFT, který patří k nejstarším leteckým značkám na světě s tradicí od roku 1934, se chystá v příštím roce představit světu modernizované letadlo. „Dnešní letouny ZLIN jsou stroje, které jsou využívané především k výcviku pilotů v civilních a vojenských leteckých školách. V naší kategorii jsme jedni z nejlepších na trhu, o čemž svědčí obliba našich strojů,“ řekl ředitel společnosti ZLIN AIRCRAFT Miloslav Tutter v rozhovoru pro speciál “Česká letadla píšou dějiny. Už 100 let”, který vydala ČTK v servisu Protext.

„Pracujeme na vývojové studii nového letadla, ale také na modernizaci stávajících modelů za účelem jejich zatraktivnění pro zákazníky a udržitelnost konkurenceschopnosti,“ dodal Tutter.

Jaký byl pro ZLIN AIRCRAFT uplynulý rok?

Významný, podařilo se nám naplnit naše prodejní cíle, v mnoha ohledech jsme dokonce předpoklady překročili. Jsme velmi rádi, že kromě prodeje letadel se o stále větší slovo hlásí prodej náhradních dílů a leteckých komponent. Máme zcela nové certifikované výrobní a servisní středisko pro vystřelovací sedačky. Dodali jsme množství letadel i dalších našich produktů stávajícím i novým zákazníkům a uzavřeli jsme řadu významných partnerství, která jak doufáme, nám do budoucích let přinesou „ovoce“. Jinak samozřejmě pokračujeme v neustálém monitoringu zahraničních trhů, abychom byli schopni je konfrontovat s našimi možnostmi a představami. Účastníme se tendrů na dodávky letadel i náhradních dílů a leteckých komponent. Je to neustálý koloběh nikdy nekončící práce, ale jsme nadšeni, když vidíme značku ZLIN a její vzrůstající postavení i obdiv a respekt odborné veřejnosti, který si ve světě vydobyla.

Na čem pracujete právě nyní?

Kromě prodeje letadel, náhradních dílů a komponent aktuálně podnikáme právní kroky k tomu, abychom zabezpečili zahraniční servisní středisko pro Latinskou a Jižní Ameriku, a to včetně konsignačního skladu náhradních dílů. V uvedeném teritoriu máme velmi silné vazby a dobré kontakty, takže očekáváme, že v průběhu letošního roku uvedeme servisní středisko v provozu. Pokud jde se o servis letadel, tak nezahálíme ani doma. Nejen kvůli zvýšenému zájmu o letecký servis jsme se v letošním roce rozhodli k významnému kroku – výstavbě nového servisního střediska v Otrokovicích. Pokrok nelze zastavit, a tak pokud to kapacity dovolí, tak ještě v letošním roce se pustíme do budování zbrusu nového moderního vývojového střediska. Pracujeme na vývojové studii nového letadla, ale také modernizace stávajících modelů za účelem jejich zatraktivnění pro zákazníky a udržitelnost konkurenceschopnosti. Náš výrobní závod se rozkládá na ploše přibližně 50 hektarů, na kterých jsou jak výrobní, tak skladovací i komerční prostory, včetně odstavných i parkovacích ploch pro letadla, hangáru a vlastní neveřejné letiště. Jistě chápete, že na takové ploše je stále co dělat. Práce na našem snu tak rozhodně nekončí.

Média informovala, že ZLIN AIRCRAFT znovu dobývá „Latinku”, a to s novou generací letadel s označením Z. O co jde?

Jaká jsou letadla Z, v čem jsou výjimečná?

ZLIN patří k nejstarším leteckým značkám na světě. V současné době hlavní produkce letadel společnosti sestává ze dvou typů letadel – ZLIN Z 143 LSi a ZLIN Z 242 L. Díky svým vlastnostem jsou naše letadla vyhledávaným produktem zákazníků z celého světa. Oba typy letadel jsou význačné variabilitou užití, snadnou a přesnou a intuitivní ovladatelností a výjimečnými letovými charakteristikami. Letadla ZLIN jsou specifická především celokovovou konstrukcí, upřednostňovanou při výcviku začínajících pilotů. Celokovová konstrukce obou modelů zvyšuje úroveň bezpečnosti, stejně jako odolný podvozek nebo patentovaný bezpečnostní systém AMU, který monitoruje stav letadla a indikuje majiteli nebo provozovateli letadla jakýkoli nesoulad oproti normálu. Zákazníci umí ocenit také prostornou kabinu a téměř neomezený výhled z ní.

Můžete být konkrétnější, pokud jde o charakteristiky obou strojů?

ZLIN Z 143 LSi zahrnuje kromě standardního čtyřmístného uspořádání i možnost dvoumístného akrobatického uspořádání. Upevnění přídavné nádrže umožňuje 14 hodinové lety. V kombinaci s kompletním kamerovým systémem je ZLIN Z 143 LSi využitelný také pro výzkumné a záchranné mise. Multifunkční ZLIN Z 143 LSi je určen pro základní letecký výcvik, noční a IFR výcvikové lety, vzdušný monitoring i komerční lety.ZLIN Z 242 L je dvoumístné akrobatické letadlo používané zejména pro základní letecký výcvik, noční a IFR lety jako i trénink akrobacie. Z 242 L nabízí rozpětí manévrů +6/-3,5G, což v kombinaci s bezpečnou celokovovou konstrukcí a optimálními pořizovacími a provozními náklady z něj dělají žádané a dostupné tréninkové letadlo v mnoha státech světa -například Kanada, Mexiko, Bolívie, Maďarsko, USA. Obě letadla jsou kompletně vyrobena v našem výrobním závodě, máme tak maximální přehled o jejich kvalitě. Velkou předností je skutečnost, že dokážeme být flexibilní k individuálním požadavkům a potřebám našich zákazníků. Většina našich výrobků je navíc certifikována pro civilní i vojenský sektor.

Do Latinské Ameriky řadu let úspěšně exportujete sportovní letadla, jak tento příběh vlastně začal?

Tradiční výrobu našich letadel se podařilo vzkřísit v roce 2010, do značné míry tomu pomohly rovněž zakázky letadel pro Jižní Ameriku. Dnes je jen v Mexiku na 30 letadel a v celém regionu Latinské a Jižní Ameriky provozuje leteckou činnost přes 50 strojů. Naše obchodní vztahy s Latinskou a Jižní Amerikou jsou velice příjemné a férové a v některých případech přerostly v přátelství.

Jakých mezinárodních leteckých akcí se letos účastníte a proč?

Mezinárodní letecké akce, výstavy a veletrhy jsou určitě důležitým bodem naší prezentace. Člověk na takových událostech potká mnoho zajímavých lidí a získá kontakty, potká se s konkurencí apod. Důležitá je také možnost přímé interakce s potenciálním zákazníkem. Na veletrzích, kterých se účastníme, bývají pravidelně důležití představitelé vlád a armád různých zemí, kteří se nejednou zastaví právě u naší expozice. V příštím roce bychom rádi světu představili modernizované letadlo. Pro rok 2018 je naším hlavním cílem nábor nových zaměstnanců a personální marketing. Pro růst naší společnosti je nutností kvalifikovaná pracovní síla. V návaznosti na neustálý rozvoj zakázek a výroby přijímáme nové zaměstnance, abychom byli schopni zabezpečit kontinuitu našeho rozvoje. Provádíme výběrová řízení a máme zájem především o technické pozice z oblasti letectví, ale i o další odborné pozice.

Společnost ZLIN AIRCRAFT, která je významným představitelem českého a světového leteckého průmyslu, patří k nejstarším leteckým značkám na světě. Její historie se začala psát roku 1934, zasáhla ji válka, výkyvy v politické situaci, změny majitelů i stoletá voda. Tradiční výrobu letadel ZLIN se podařilo vzkřísit v roce 2008, do té doby byla továrna po „revoluci“ téměř nefunkční. V současné době je firma, která se specializuje na výrobu výcvikových a víceúčelových letadel ZLIN zejména pro letecké školy, vojenské a zvláštní účely, plně stabilizovaná soběstačná a odpovídá všem standardům kvality civilního i vojenského letectví. Spolu s produkcí letadel vyrábí podnik také letecké komponenty a náhradní díly do celé řady letadel. Je důležitým producentem kooperačních služeb jako je tváření, obrábění či nýtování. Nezanedbatelný podíl výroby Společnosti tvoří rovněž výroba kol, brzd a leteckých komponent. ZLIN AIRCRAFT spolupracuje s řadou subjektů v oblasti letectví, mezi nimi je možné zmínit například GE nebo Aero Vodochody.

